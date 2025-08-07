Andressa Xavier

Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Ideologia acima de tudo e de todos
Opinião

Congresso está tomado por narcisistas que não estão nem aí para a população

Deputados bloquearam a Mesa Diretora da Câmara para protestar contra prisão domiciliar de Bolsonaro. Parlamentares pensam mais no próprio umbigo, em salvar a pele dos seus amigos, dos seus aliados do que com os anseios da sociedade

