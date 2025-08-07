Congresso está tomado por narcisistas que não estão nem aí para a população

Sessão da Câmara foi marcada por tensão entre deputados da base e da oposição. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Que Brasília vive em um mundo à parte já sabemos faz tempo. Os temas importantes para o cidadão brasileiro passam longe das discussões das comissões e plenário. A pauta da vez é a anistia ampla, geral e irrestrita aos mentores da tentativa de golpe de Estado e aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Com a justificativa de que não houve golpe, se escondem atrás de narrativas. Agora eu pergunto honestamente a você, leitor: o que a anistia mudará a nossa vida? A vida de quem pega ônibus, trabalha, paga impostos, tenta empreender, vive de aposentadoria, precisa de serviços públicos. Isso mesmo. Não muda nada.

O Congresso brasileiro está mais preocupado com o próprio umbigo, com salvar a pele dos seus amigos, dos seus aliados ideológicos. Ofende as turmas da 5ª série (5º ano) dizer que pareciam adolescentes os deputados que resolveram bloquear a mesa diretora à noite passada. Ofende o elenco da Escolinha do Professor Raimundo, que nos fazia rir, se dissermos que parecem mais atores tumultuando um dos lugares mais importantes do país. Alguém lembra de mobilização assim para temas importantes para a população? Eu mesma respondo: não.