Como Porto Alegre reduziu em 40% o déficit de vagas na educação infantil

Objetivo é zerar a fila até o fim de 2026. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Zerar a fila da educação infantil foi uma das promessas do então candidato à reeleição Sebastião Melo. O plano está andando. Em um semestre, caiu de 3 mil para 1,8 mil o número de crianças fora das salas de aula.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nesta segunda-feira (11), o secretário municipal, Leonardo Pascoal, destacou credita a redução a três eixos: o primeiro é abrir vagas na rede municipal, além de vagas na rede parceirizada e, por fim, vagas junto à rede privada credenciada. O objetivo é zerar a fila até o fim de 2026.