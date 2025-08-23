Áudios da família Bolsonaro revelam um projeto de impunidade 

Eduardo Bolsonaro (E), Silas Malafaia (C) e Jair Bolsonaro (D). TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO CONTEÚDO

Há um momento em que a política deixa de ser projeto de país e passa a ser apenas projeto de sobrevivência, como estamos vendo agora. Os áudios da família Bolsonaro divulgados pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana não são apenas xingamentos normais de convivência. São a confissão involuntária de um modo de governar e de existir que sempre teve um único norte: o poder, mesmo que isso custasse ao Brasil e à democracia.

O que se ouve não é só o desespero de quem teme perder a liberdade. É o retrato cru de uma política incapaz de pensar no coletivo. Para eles, não se trata da mulher do batom ou do pipoqueiro, símbolos que apareceram no noticiário como rostos de um movimento. Esses foram apenas massa de manobra nas mãos dos maiores. Em cada palavra dos áudios, fica clara a ausência de um projeto de nação. O que existia era um projeto de impunidade. A obsessão pela anistia é, por si só, admissão de culpa. Quem não deve não precisa de perdão.

É irônico perceber como líderes que se apresentaram como bastiões da moralidade terminam implorando por blindagem. O discurso contra a corrupção, contra o sistema, contra as elites, ruiu. Restou apenas a defesa de si mesmos, um pacto de família, um clã encastelado.

Há quem diga que é só política. Mas política é escolha de caminhos, debate de ideias, disputa legítima por projetos de sociedade. O que se ouviu foi outra coisa: o desmonte da própria noção de República. Não houve pudor em atacar as instituições, não houve constrangimento em invocar Deus entre palavrões, não houve compromisso algum além da própria sobrevivência.

Talvez este seja o ponto mais triste de todo o episódio: não foi apenas o fracasso de um golpe mal planejado, mas a revelação da pobreza intelectual e moral que esteve no comando do país. Ficou evidente que não havia estratégia sofisticada, apenas improviso. Não havia convicção democrática, apenas cálculo eleitoral. E as peças já estão sendo novamente encaixadas para 2026.

O Brasil sobreviveu e seguirá sobrevivendo. Mas tem a obrigação de escapar dos atalhos autoritários que estão sendo desenhados agora. A democracia mostrou resiliência, mesmo golpeada. Ainda assim, os áudios lembram uma lição incômoda: o autoritarismo não se desfaz com uma derrota nas urnas. Ele permanece à espreita, esperando a próxima brecha para se impor.

É por isso que a memória é essencial. Não basta ouvir, é preciso lembrar. Não basta rir do amadorismo revelado ou transformar em meme, é preciso compreender o risco que se correu.