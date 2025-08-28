Andressa Xavier

Jornalista formada pela Unisinos, começou na Gaúcha como estagiária, em 2008. Atuou como produtora, editora, repórter e implementou a 'Gaúcha Santa Maria' e a 'Gaúcha Serra'. Foi a primeira mulher a apresentar o 'Correspondente Ipiranga'. Cobriu a eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016. Coordena a cobertura eleitoral da Gaúcha desde 2014. É gerente de Programação e Jornalismo da Rádio Gaúcha e apresenta o Gaúcha Atualidade, principal programa de Política e Economia do RS.

Após judicialização, Melo pedirá reembolso se governo federal quiser ficar com a Usina do Gasômetro: "Espero bom senso"

Após quase oito anos fechada e R$ 25,9 milhões investidos em sua revitalização, o prédio foi oficialmente entregue à população na última terça-feira

