Após judicialização, Melo pedirá reembolso se governo federal quiser ficar com a Usina do Gasômetro: "Espero bom senso"

Embora tenha dito que não vai recorrer, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, não desistiu da Usina. SMOI / Divulgação

A judicialização da cidade tem paralisado decisões importantes. Primeiro foi a reintegração de posse de moradores que impediam o andamento das obras no dique do Sarandi. Horas antes da última audiência pública sobre o plano diretor, outra decisão da Justiça. Agora é a vez do processo de parceria com a Usina do Gasômetro.

Neste caso, o colunista de GZH e repórter da Rádio Gaúcha Jocimar Farina tem alertado que isso poderia acontecer. Estamos falando, afinal de contas, de uma área que pertence ao governo federal, mas que está com a prefeitura desde os anos 80. Embora tenha dito que não vai recorrer, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, não desistiu da Usina do Gasômetro. Se a União quiser ficar com a área, Melo vai cobrar a conta de R$ 23 milhões da obra dos últimos anos, além de questionar o que o governo federal pretende fazer com o espaço.

O caminho para a solução passará pelo diálogo, embora a avaliação do prefeito seja de que houve movimento político. “Espero bom senso. Terminou a eleição, temos que governar.”

Entrega à população