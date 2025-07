Vídeo de homem sendo morto por brigadiano precisa de resposta rápida e contundente da Brigada Militar

As imagens mostram quatro policiais militares e um homem já imobilizado. A ficha dele era extensa, com crimes cometidos desde muito novo. As últimas ocorrências eram por ter colocado fogo na casa da ex-companheira e pelo temor do pai de ser assassinado por ele. Depois de a prisão ter sido decretada, dias antes de ser assassinado, o homem ainda sofreu um acidente, mas conseguiu fugir. Ainda tinha um latrocínio na ficha corrida. Quando foi abordado pela Brigada, chegou a pegar uma faca para atacar os policiais.