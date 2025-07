Uma medida importante da prefeitura da Capital para amenizar o frio de quem vive nas ruas

Pessoa em situação de rua levada no Transporte Solidário.

O número de pessoas em situação de rua assusta quem anda por Porto Alegre. Canteiros viraram “condomínio de barracas” , marquises são a “casa” de muitos deles. As autoridades ainda não sabem o número exato de pessoas nessa situação, mas um censo deverá ser feito nos próximos meses para que as políticas públicas sejam mais assertivas. Até lá, medidas são muito bem-vindas, como levar essas pessoas até os abrigos nas noites mais frias.

O Transporte Solidário opera com duas linhas. A Linha 1 liga o ginásio do Demhab ao Centro POP 1. Já a Linha 2 conecta os albergues da Zona Norte e o abrigo da Comendador Azevedo aos Centros POP 2 e 3.

Os ônibus circulam diariamente, nos turnos da manhã e da noite, e têm papel fundamental no acesso aos serviços de acolhimento durante os meses de frio mais intenso. É uma medida importante para levar mais gente aos abrigos, especialmente no frio do inverno gaúcho.