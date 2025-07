Patriotas da Shopee

Ideologia acima de tudo não resolverá nossos problemas. A fala do presidente da Fiergs, Cláudio Bier, no Gaúcha Atualidade, sobre os efeitos da carta de Trump com a taxação de 50% sobre produtos do Brasil, é bastante elucidativa. Ele disse que cairíamos em um “perde-perde”, fazendo referência às perdas na economia se a medida se mantiver.