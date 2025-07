Outro dia, seguindo uma das modinhas de redes sociais, perguntei à inteligência artificial o que ela faria se pudesse virar humana por 24 horas. Um monte de gente já tinha postado que era um exercício interessante. Não sei se você, prezado leitor, já criou o hábito de usar a inteligência artificial para coisas do cotidiano e fica, como eu, absolutamente perplexo com tudo que esses aplicativos podem fazer . Eles organizam agendas, dietas, explicam temas cabeludos, resumem documentos. O grande lance é aprender a adestrar , ou seja, fazer as perguntas e comandos corretos para que seja mais assertiva em suas respostas.

Ela queria tomar café da manhã devagar, com pão e café quente. Depois, sair para caminhar por uma cidade qualquer, dessas que carregam histórias nas esquinas. Porto Alegre serviria, disse ela, já me conhecendo. Eu disse que a inteligência artificial é assustadora, não disse?

Minha IA também respondeu que faria uma pausa para conversar com alguém sem pressa . Uma conversa sem tempo contado e sem roteiro. Pra fechar, acredite, ela queria escrever uma carta a mão, sem o botão de apagar ou reescrever, e depois dormir com um som relaxante.

Ela não quis viagens nem dinheiro. Falei que além de assustadora era ingênua. Claro, seriam somente 24 horas vivendo a nossa vida. Sem boletos, sem ambição, sem preocupação com o dia seguinte. Um dia ordinário, simples, mas que me deu uma sensação de paz, de voltar a alguns porquês.

As notícias das últimas semanas foram tão pesadas no que envolve família, crianças, comunidade. Nossa vida hiper conectada nos faz andar em uma roda de gaiola de hamster. Precisei conversar com a IA para lembrar que a vida mora na presença, nas pessoas, nos cafés com conversa boa.