INSS quer reabrir todas as agências até 2026: "Nosso público precisa de atendimento presencial"

Agência do INSS no centro de Porto Alegre (foto de arquivo). Camila Hermes / Agencia RBS

O presidente do INSS, Gilberto Waller, esteve no estúdio da rádio Gaúcha na manhã desta sexta (11) e falou sobre a estratégia, que considera equivocada, de fechamento de muitas das agências ao longo dos últimos anos.

A previsão é reabrir todas as agências do INSS no Brasil até 2026, além de novas. Hoje a fila é puxada por quem tem benefícios por incapacidade, pessoas que precisam de perícia médica.

— Houve uma escolha, talvez errada, do INSS no passado, de acabar com a diretoria de atendimento, achar que o problema não era atendimento, e passar para a TI (Tecnologia da Informação). Esquecendo o perfil do nosso público. Não é um garoto de 18 anos, que já nasce na internet. É o contrário, é o que acredita na palavra do outro, ele quer um papel — afirmou Waller.

Waller lembrou que a decisão privilegiava melhorar o aplicativo e o atendimento telefônico, mas que o público do INSS é exatamente o que mais precisa de atenção e atendimento presencial. Das 1.570 agências, 70% estão fechadas. O Rio Grande do Sul tem mais de 300 agências.

— Elas funcionam, na verdade, com um chefe e um estagiário. Isso é um absurdo. Ter uma estrutura que só funciona com o 135 e um aplicativo. Não é aí que está o nosso público. O nosso público precisa do atendimento presencial — complementou.

