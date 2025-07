Com aporte de até R$ 4,9 milhões anuais da prefeitura, secretário justifica plano de parceria: “Sendo pública ou privada, a Usina custa”

O secretário de Parcerias de Porto Alegre, Giuseppe Riesgo , afirmou hoje, em entrevista à Gaúcha , que o modelo adotado pela prefeitura é o ideal para economizar e ter a Usina do Gasômetro à disposição da população. O local passou por uma longa reforma nos últimos anos. Riesgo afirma que o custo estimado para manter a Usina é de R$ 6 milhões anuais , com ou sem parceria. Com o edital, em vez de R$ 6 milhões, a prefeitura gastará até R$ 4,9 milhões por ano.

A responsável pela modelagem é a São Paulo Parcerias, que tem experiência em modelos como esse. Além do Parque do Anhembi, o secretário usou como exemplo de inspiração o uso do auditório Araújo Vianna.

Riesgo afirmou que a parceria no caso do Gasômetro é para aproveitar o melhor do privado com menos recursos do setor público. Ele enumerou os custos com manutenção, segurança, banheiros e toda a estrutura necessária para manter uma operação como esta. A contrapartida da prefeitura ainda poderá ser reduzida, dependendo da vencedora do contrato. O local terá cinema, bar, restaurante, café e teatro. Por ser uma estrutura pública, mesmo com a parceria, não será permitido cobrar ingresso na Usina.