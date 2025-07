Ataque comercial de Trump: Brasil só tem a perder

Quem de fato se preocupa com a economia daqui não quer sanções de uma das maiores potências do mundo. Quem é brasileiro quer o melhor para o Brasil e não relativiza quem quer, gratuitamente, prejudicar o país. A lógica de quanto pior melhor não deveria estar acima dos nossos interesses como nação. Defender o Brasil , sempre importante esclarecer, não é defender governo A ou B. Os governos passam, a gente, cidadão comum, fica na vida e nos boletos de sempre.

A carta enviada por Trump ao governo Lula parecia mais a mensagem de um amigo ou um ex inconformado com o fim de um relacionamento do que uma comunicação institucional entre dois chefes de Estado. Lamentava, num tom quase sentimental, a mudança de rumos do Brasil. Pedia o fim imediato do que chamou de caça às bruxas contra Bolsonaro. Misturou alhos com bugalhos sem se constranger.