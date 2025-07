Alexandre de Moraes perde a razão pelo excesso

A decisão de Alexandre de Moraes , nesta segunda-feira (21), de proibir transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas do ex-presidente Jair Bolsonaro em qualquer plataforma de redes sociais de terceiros, além de confusa, me gera uma sensação de excesso. A linha entre firmeza institucional e abuso de autoridade é tênue .

Mas Moraes, muitas vezes de forma monocrática, está passando dos limites. Quando ele transforma todas as brigas em guerras gigantes, perde a razão pelo excesso e coloca em dúvida as ações que procedem. O ministro tem transformado elementos acessórios em principais. Ao insistir em medidas que beiram o autoritarismo, Moraes acaba reforçando a imagem de um ministro com poderes ilimitados, capaz de determinar prisões, censuras, buscas, quebras de sigilo e agora, até investigações sobre entrevistas publicadas por terceiros. Não se combate o abuso com mais abuso.