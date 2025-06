Polícia Civil de Rio Grande reduz número de homicídios e inaugura nova sede

Novo prédio tem sete andares. Andressa Xavier / Agencia RBS

A cidade de Rio Grande, no sul do Estado, contabilizou cem homicídios em 2022. Foi o ápice da violência, causada especialmente pela disputa do tráfico de drogas na região. Algumas medidas foram tomadas desde aquele momento, focando especialmente nas finanças das facções, descapitalizando os líderes dos grupos criminosos que dominam alguns bairros da cidade. A força-tarefa da Polícia Civil surtiu efeito. Os índices de homicídios passaram a cair: 2023, 2024 e seguindo a tendência até agora.

Outra boa notícia deste ano é a finalização das obras que adaptaram o prédio do antigo fórum para a nova estrutura, que abriga a Central de Polícia do município. Conheci o espaço nesta semana, quando estive em Rio Grande. São sete andares para atendimento à população com as diferentes demandas.

No térreo, celas, sala dos flagrantes e sala das margaridas têm espaços próprios e com acessos independentes. A sala das Margaridas se destina ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, com privacidade e lugar para que os filhos possam se distrair, dentro do possível, enquanto a ocorrência é registrada. Presos em flagrante chegam por outro lado e não cruzam com vítimas de crimes.

