“O poder público não fez nada para ajudar as ilhas”: o desabafo do padre que trabalha na comunidade 

Com os pés na água do Jacuí, o padre Rudimar Dal´Asta conversou com a Rádio Gaúcha nesta manhã. A região das Ilhas, onde ele atua, pode mais uma vez precisar ser evacuada, já que o nível dos rios seguirá subindo nesses próximos dias, conforme as previsões. O próprio prefeito Sebastião Melo já disse que a cidade não passará por nada parecido com maio de 2024, mas que a região das Ilhas poderá, sim, ser atingida.