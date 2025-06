O conto da chuva

A água, nesse meio tempo, subia pelas calçadas, invadia casas, levava móveis, carros, pontes. E eles ali, escondidos atrás de reuniões, grupos de trabalho e gráficos para comprovar que o volume de chuva era histórico e acima do previsto. Eles também prometiam estudos e soluções para o futuro, mas nunca davam prazo para o término dos trabalhos. Lavavam as mãos com a água da chuva .

As pessoas, então, confundiam lágrimas com água que vinha do céu ou brotava do chão, já que os bueiros não estavam limpos para escoar como deveriam. É que as cidades, afinal de contas, eram grandes demais para que as prefeituras conseguissem dar conta de limpar tudo. As pessoas viam se esvair somente as promessas de seus administradores antigos, também não cumpridas.