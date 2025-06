Nativas e exóticas, uso de tecnologia e cobertura verde: as curiosidades sobre as árvores dos dois maiores parques de Porto Alegre

Um censo inédito feito nos parques Farroupilha e Marinha, em Porto Alegre, mostra a diferença entre os dois locais. Embora super verdes visualmente, um deles tem uma cobertura muito maior proporcionalmente. Mais de 85% da área da Redenção é arborizada. São 6.436 árvores de 260 espécies . Do total, 63% são nativas, com Chal-chal, Pitangueira e Tipuana como espécies mais frequentes.

No parque Marinha do Brasil são 2.896 árvores de 148 espécies, com destaque para a presença de Tipuanas e Aroeiras-vermelhas. Embora muito verde, o parque tem quase 39% de cobertura de árvores. Diferente da Redenção, o Marinha tem mais espécies exóticas. Elas somam quase dois terços do total, enquanto as nativas completam a vegetação.