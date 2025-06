Sejamos feministas

Muitas vezes o direito em questão é simplesmente o de viver. asiandelight / stock.adobe.com

Misoginia pode parecer uma palavra difícil, mas seu significado prático é bem conhecido. É o ódio, desprezo ou aversão a mulheres. Está nos ataques disfarçados de opinião, no tom condescendente, nas tentativas de silenciamento, nas piadas de mau gosto e nos discursos que tentam humilhar e diminuir mulheres por existirem fora dos papéis esperados. A grosseria e machismo de senadores contra a ministra Marina Silva são um exemplo nacional dessa semana. Não preciso concordar com ela no mérito da pauta para entender os ataques. Não é uma questão de direita e esquerda ou do governo do qual ela faz parte, mas, sim, uma questão humana.

Outra palavra que mais parece xingamento hoje em dia é feminismo, como se lutar por equidade fosse algo ofensivo. O feminismo não prega superioridade das mulheres, prega justiça nas oportunidades. É difícil entender por que muitos acham normal defender os direitos dos homens, que devem ser defendidos, mas se incomodam com quem defende os das mulheres. Muitas vezes o direito em questão é simplesmente o de viver. Feminismo não é palavrão. É um movimento político, social e humano que defende que mulheres podem votar, trabalhar, estudar, não depender legalmente de um homem para viver e tomar decisões.

Entendo que o radicalismo, na pauta que for, é maléfico para o entendimento de grupos que aparentemente não têm a ver com aquela causa. Por isso essa fama errada que o movimento trouxe a muitos. Há de se entender que feminismo é relativo à humanidade. Defender o direito das mulheres é defender a equidade, ou seja, oportunidades condizentes com as diferenças. É diferente de igualdade, que entende que, com os mesmos elementos, todos podem chegar ao mesmo lugar. É evidente que mulheres e homens são diferentes, sob muitos aspectos, que precisam ser levados em conta.