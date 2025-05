O que Lula disse a Marina Silva após agressão no Senado

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, conversou com a Rádio Gaúcha na manhã desta quarta-feira (28), após o episódio vivido na Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela esteve no Congresso para falar de licenciamento ambiental e criação de áreas de conservação no norte do país, mas o tema acabou ficando em segundo plano por causa do embate dos senadores com a ministra.