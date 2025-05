A democracia brasileira, testada a toda hora, é resistente

Tive a oportunidade de perguntar ao ex-presidente Jair Bolsonaro, no fim do ano passado, sobre as reuniões que planejavam um golpe no Brasil após as eleições de 2022. O plano, embora agora rechaçado por ele, existiu. Nesta entrevista à Gaúcha, questionei se os comandantes da Aeronáutica e do Exército tinham mentido quando afirmaram que ouviram sobre o tema em reuniões. Bolsonaro respondeu confirmando que houve conversa de hipóteses sobre GLO, dentro do que chama de quatro linhas. Ele falou, com todas as letras, que isso aconteceu.