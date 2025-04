Nem o céu, nem o inferno 

Quem acredita na anistia irrestrita como caminho da justiça também tem tentado passar a ideia de que as pobres das pessoas estavam passeando em Brasília, sem intenção de quebrar, pichar ou defecar em locais públicos. Parece que estavam no meio de um tour, de uma excursão e, sem querer, tropeçaram e passaram batom na estátua da Justiça, ao acaso . Não foi isso. Alguns foram, sim, manipulados e pagaram um preço por isso. Acreditaram no conto do vigário, numa ideia que foi alimentada pelas redes sociais e WhatsApp. Muitos se alienaram esperando o golpe e viraram marionetes dos cabeças desse plano.

O contrário de anistia, no entanto, não é colocar todos no mesmo saco e julgar diferentes como iguais. O Supremo Tribunal Federal deveria, desde sempre, ter preservado a individualidade dos participantes naquelas cenas lamentáveis. Mais do que isso, fica a sensação de que a instância mais alta da justiça brasileira trabalha somente com este tema e movido a polêmicas. O processo de responsabilização é necessário, de acordo com a participação de cada um. Não se pode, nem condenando todos igualmente, nem anistiando, apagar as fronteiras entre líderes golpistas, financiadores e participantes manipulados. Isso não é justiça.