Advogado que morreu em acidente trocou avião após perder monomotor na enchente de maio

O advogado gaúcho Márcio Carpena comprou há cerca de 40 dias, em parceria com o amigo e também advogado Felipe Russowsky, o avião que caiu hoje minutos após a decolagem, em São Paulo .

Ele postou nas redes sociais fotos da primeira viagem, no dia 26 de dezembro de 2024. O destino foi o Uruguai, em uma viagem familiar de fim de ano. Na legenda, comemorava o “registro do primeiro voo no PS-FEM".