André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Exemplo
Opinião

Espanha campeã mundial tem técnico e 12 medalhistas olímpicos

Quase metade dos atletas que ganharam a Copa subiram no pódio nos últimos dois ciclos dos Jogos

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