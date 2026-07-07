Como é difícil secar a Argentina de Messi

Messi foi reverenciado após virada da Argentina. ODD ANDERSEN / AFP

O secador no futebol sofre muito mais com o rival do que com sua equipe. E essa Copa do Mundo tem provado isso. O Brasil não me fez sofrer, mas torcer para Cabo Verde e Egito me deixou estressado, fez subir a pressão.

Sim, eu torço contra a Argentina e não é por não admirar o talento de Lionel Messi, que está na lista dos 10 melhores que vi jogar, ao lado de Ronaldo, Ronaldinho, Maradona, Zico, Platini, Zidane, Romário, Cristiano Ronaldo e Falcão.

Mas aprendi que respeitar o rival é vencê-lo sempre que possível e, quando não der, saborear sua derrota como se fosse uma vitória.

E respeito e sigo essa lógica. Por isso, por mais que eu admire a entrega, a garra, a gana de vencer dos argentinos, sempre serei um secador.

No sábado, às 10 da noite, estarei torcendo ou por Colômbia ou Suíça, mesmo sabendo que é difícil secar a Argentina de Messi, assim como era difícil torcer contra Maradona.