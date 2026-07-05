Comemoração de Matheus Cunha inspira tenista italiano em Wimbledon

Cobolli e sua comemoração em Wimbledon. ADRIAN DENNIS / AFP

Uma cena que chamou a atenção depois dos dois gols marcados por Matheus Cunha na vitória sobre o Haiti, na fase de grupos da Copa do Mundo foi repetida durante o tradicional torneio de Wimbledon.

O tenista italiano Flavio Cobolli surfou em quadra, assim como o camisa 9 da Seleção Brasileira fez ao comemorar seus gols, no gramado do estádio na Filadélfia.

— O surfe apareceu na minha vida em um momento de lazer e descanso. Estava tirando alguns dias de férias em Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, e lá pude ter o prazer de conhecer alguns surfistas. Desde então tomei gosto pelo esporte e procuro sempre praticar nos meus momentos de lazer — contou o camisa 9 brasileiro para o ge.globo.

Cunha, que nasceu na Paraíba, se tornou amigo do campeão olímpico e campeão mundial de surfe Ítalo Ferreira, que é potiguar. Assim como o surfista, o jogador do Manchester United também teve o gosto do ouro nos Jogos de Tóquio em 2021.

No sábado (4), após derrotar o russo Karen Khachanov em uma batalha de cinco sets e com quatro horas de duração, o italiano Flavio Cobolli surfou durante a comemoração na grama da quadra 2 do All England Club.

— Foi uma aposta com meu treinador (Stefano Cobolli, seu pai). Estamos acompanhando a Copa do Mundo e essa é a comemoração de um atacante brasileiro (Matheus Cunha) que eu adoro imitar. Já fazia três dias que eu esquecia de fazer isso — esse tipo de comemoração. Mas hoje eu não podia esquecer — disse o número 10 do mundo, que neste domingo, a exemplo de Matheus Cunha, também vai pisar na grama em busca de vaga nas quartas de final. Em Londres, ele vai encarar o australiano Alex de Minaur.