André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Pioneira
Opinião

"Arigato Gozaimasu", Ketleyn

Judoca encerra a carreira aos 38 anos, após conquistar medalhas olímpicas e representar o Brasil em três edições dos Jogos

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS