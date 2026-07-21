"Arigato Gozaimasu", Ketleyn

Ketleyn Quadros durante o período de preparação para os Jogos de Paris. Luiza Moraes / Divulgação/COB

Primeira brasileira a conquistar uma medalha olímpica em um esporte individual, em Pequim, em 2008, a brasiliense Ketleyn Quadros foi porta-bandeira do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputados em 2021 por conta da pandemia, e apenas três anos depois foi bronze por equipes em Paris.

Nesta quarta-feira (22), em cerimônia na Sogipa, ela será homenageada pela Confederação Brasileira e pela Federação Gaúcha de Judô e, aos 38 anos, encerrará sua carreira esportiva.

E é desta pioneira para as mulheres do esporte do Brasil que quero dedicar esta coluna e lembrar alguns fatos.

Dias antes de embarcar para Paris, onde ganhou sua segunda medalha olímpica, ela emprestou seu carisma para a campanha “A gente leva o RS junto”, ao lado da equipe que representou o Grupo RBS na França.

Fã do esporte olímpico, tinha e tenho na Ketleyn uma das pessoas que mais admiro. Mas esse reconhecimento aumentou ainda mais nos momentos em que tive o privilégio de encontrá-la, seja em uma zona mista de competição, após um treino, em um evento do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e especialmente naquela tarde de fotos e gravações para o institucional da nossa campanha. Era 5 de julho de 2024, uma sexta-feira.

Carisma

Lembro que ao chegar ao local, encontrei a Ketleyn sentada em um sofá, calma, tranquila, paciente, como se estivesse se preparando para mais uma das tantas lutas que teve no tatame ao longo da vitoriosa carrreira.

Nem mesmo a demora para que tudo fosse finalizado a fez ter pressa ou perder o cativante sorriso que te faz sentir alguém muito próximo a ela, mesmo que seja a primeira conversa.

Essa aura é algo que só os grandes campeões tem. Apesar de ter nascido no Distrito Federal, Ketleyn escolheu a Sogipa, em janeiro de 2018, para os dois últimos ciclos olímpicos e adotou o nosso Estado.

Porta-bandeira em Tóquio

Após ser eleita ao lado de Bruninho, como porta-bandeira em Tóquio, lembrou de sua trajetória no judô e fez questão de ressaltar o carinho pelos gaúchos e afirmou que estava "feliz de representar o Rio Grande do Sul" que a acolheu para a sequência da carreira.

Foi dessa forma que ela nos deu lições e orgulhosamente segurou a bandeira do nosso Estado na campanha da RBS e pelos quatro cantos do mundo representando a Sogipa.

Mais do que falar da atleta campeã e do exemplo para diversas gerações que vieram após e que se despedirá do esporte, quero agradecê-la por tudo que fez e anda fará pelo esporte brasileiro.

Arigato Gozaimasu, Ketleyn.

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