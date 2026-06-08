Título de Roland Garros não apaga o passado de Zverev

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Zverev e seu troféu de Roland Garros. JULIEN DE ROSA / AFP

Alexander Zverev conquistou seu primeiro título de Grand Slam e sua história deveria ser absolutamente inspiradora.

O tenista nascido em Hamburgo convive com diabete tipo 1 desde os 4 anos de idade e mesmo durante os jogos, monitora a glicemia e aplica insulina, uma cena que virou comum quando se trata dele. Outro ponto marcante é que na mesma quadra, em 2022, durante a semifinal, ele sofreu grave lesão no tornozelo direito, com rompimento de ligamentos.

Mas apesar do reconhecido talento e dos inúmeros títulos conquistados, incluindo também o ouro olímpico em Tóquio, Zverev tem um passado que incomoda pessoas no circuito e especialmente fora dele.

Em duas oportunidades, ele foi acusado de violência doméstica, mas os casos não foram a julgamento.

As acusações

Zverev foi acusado de abuso físico e emocional, pela ex-jogadora russa Olga Sharypova, que foi sua namorada entre 2018 e 2019. Segunda ela, durante viagens pelo circuito, ela foi "agredida por ele, com socos, tapas e tentativas de sufocamento".

"Queria morrer, me matar. Eu chorava todos os dias. Tinha medo pela minha vida", disse a russa ao denunciar os abusos em 2021.

Um novo episódio veio à tona em 2023. Desta vez, Brenda Patea, mãe da filha do tenista, o acusou de agressão física, envolvendo episódios de asfixia durante uma discussão.

O caso foi parar na justiça alemã e o Ministério Público de Berlim deu entrada com uma ordem de restrição contra Zverev e o condenou a pagar uma multa de 450 mil euros (R$ 2,45 milhões na época).

A Lei na Alemanha

De acordo com a lei alemã, em episódios como esse, "provas convincentes que sustentam a acusação" são suficientes para a medida "sem a necessidade de um julgamento".

Alexander Zverev recorreu e em 2024, um acordo foi selado e um novo valor foi estipulado: 200 mil euros (R$ 1,1 milhão na época). Desse montante, 75% foi para o Estado e o restante para instituições de caridade. O arquivamento oficial ocorreu sem uma declaração de culpa do tenista.

Se você chegou até aqui deve estar pensando: "Mas que acusações são essas, se uma mulher não foi a justiça e a outra fez acordo?".

Vale lembrar que é comum, em casos assim, que as vítimas se culpem ou temam que, pelo que representa o acusado de abuso nada irá acontecer e apenas elas ficarão expostas.

O fato é que Zverev é alvo de protestos, sejam eles silenciosos ou não, como na cerimônia de premiação do Australian Open de 2025, quando uma mulher se ergueu na arquibancada e gritou: “A Austrália acredita em Olya e Brenda”.

Em diversos momentos, Alexander Zverev já foi questionado sobre o tema e sempre adotou a postura de se dizer inocente e acreditar na justiça.

O fato é que o tenista alemão conquistou a maior façanha de sua carreira e da mesma forma que sua conquista e história de vida, de superação foi exaltada, o passado polêmico voltou à tona.

E convenhamos. Um título seja qual for, não apaga questões graves como essas, tanto que diversos fãs do tênis, especialmente mulheres reagiram de forma negativa à conquista em Paris.







