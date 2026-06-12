Sem Neymar, Brasil tem apenas um nome na lista das 100 pessoas mais influentes do esporte mundial

Rayssa está na categoria ícone do esporte, segundo a Time. Julio Detefon / Divulgação/CBSk

Uma das mais importantes publicações do mundo, a revista Time fez sua primeira publição dedicada exclusivamente ao esporte, a TIME100 Sports list.

O objetivo foi apontar as 100 pessoas mais influentes do esporte no mundo, que foram listadas nas categorias ícones, titãs, inovadores e líderes.

E, em tempos de Copa do Mundo na América do Norte, alguns futebolistas estão entre os que mais influência exercem no mundo, mas nenhum deles é brasileiro.

O Brasil, país do futebol, tem apenas um nome entre os 100, a skatista Rayssa Leal, que aparece na categoria ícones, ao lado de nomes como LeBron James, Lionel Messi, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Armand Duplantis e Aitana Bonamtí.

Ao ler a relação é impossível não constatar o quanto o futebol nacional tem cada vez menos prestígio. Até o tão badalado e influente, ao menos no Brasil, Neymar não consegue figurar em uma lista dos 100 esportistas mais influentes no mundo.

Por outro lado, ver Rayssa dividir lugar com LeBron e Messi, por exemplo, mostra o tamanho que a maranhense atingiu no esporte mundial. Se por aqui ela é lembrada apenas em tempos de Jogos Olímpicos ou alguma transmissão de TV aberta, a duas vezes medalhista olímpica atingiu o status de estrela mundial.

Aliás, além de Messi e da espanhola Bonmatí, o futebol também teve listados. O português Cristiano Ronaldo, as estadunidenses Trinity Rodman e Alex Morgan, o norueguês Erling Haaland e a nigeriana Asisat Oshoala, como titãs do esporte, e afegã Khalida Popal, na relação de inovadores.

O controverso presidente da Fifa, Gianni Infantino, inclusive, surgiu na categoria de líderes.