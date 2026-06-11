Por que as Olimpíadas são maiores que a Copa do Mundo

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Jogos Olímpicos reúnem mais de 200 países. Wander Roberto / Divulgação/COB

A Copa do Mundo começa nesta quinta-feira, 11 de junho, no México e, pela primeira vez, será sediada em mais dois países, Canadá e Estados Unidos. Outro fato comemorado é que serão 48 seleções participantes.

Mas apesar de todo apelo, ela ainda é superada pelos Jogos Olímpicos, que já tem 130 anos de existência, enquanto o torneio de futebol se tornará centenário em 2030.

Outros números mostram o porque das Olimpíadas superarem a Copa. Se a Fifa comemora que terá 48 nações acompanhando as mais de 100 partidas de futebol, o Comitê Olímpico Internacional reúne a cada quatro anos mais de 200 países.

A Copa tem apenas um vencedor e só o ouro é comemorado. O gosto do bronze no Mundial é amargo, já o terceiro colocado em uma Olimpíada festeja como se fosse campeão.

Os Jogos Olímpicos são mais democráticos, não só pelo maior número de participantes, mas também porque todos os países têm chances de festejar uma conquista até o último dia, mesmo que o Mundial dure o dobre de tempo.

Até mesmo para os torcedores os valores cobrados para estar em um evento olímpico são mais acessíveis. Para se ter ideia, para Los Angeles-2028, os ingressos mais baratos custam US$ 28 (R$ 145) contra US$ 60 (R$ 311) dos mais em conta para a Copa.

Audiência, monocultura e Neymar

Aqui no Brasil, a TV Globo, o Sportv, o Globoplay e o GE comemoram suas maiores audiências com os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Segundo dados do Kantar/Ibope, apenas a final do individual geral da ginástica artística, onde Rebeca Andrade foi prata, superou a audiência de 12 jogos transmitidos na Copa de 2022.

A Globo comemorou que atingiu 140,4 milhões de brasileiros nas Olimpíadas e chegou a 81% dos lares do país. O programa Central Olímpica bateu em 3%, os números registrados no Central da Copa.

Se o futebol ainda tem a monocultura esportiva no Brasil e acredito que por muitos anos assim seguirá, aos poucos ele cede pequenos espaços para outras modalidades, até mesmo na lógica de ser vencedor.

Se o "ídolo" da Seleção Brasileira é discutido como se fosse uma batalha política, nomes como Rebeca Andrade, Alison dos Santos, Rayssa Leal e João Fonseca são quase unanimidades ou ao menos não despertam o sentimento de amor e ódio, como o atual dono da camisa 10 canarinho.