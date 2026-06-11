André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

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Por que as Olimpíadas são maiores que a Copa do Mundo

Competições tem apelos e até públicos distintos 

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