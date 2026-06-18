André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Em Porto Príncipe 22 anos atrás
Opinião

Brasil x Haiti: o jogo da paz que não mudou a história

Partida de 2004 ocorreu durante missão brasileira da ONU em meio à crise política vivenciada pelo país caribenho

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS