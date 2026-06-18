Brasil x Haiti: o jogo da paz que não mudou a história

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Dentro de dois meses uma histórica partida de futebol, disputada em Porto Príncipe, na capital do Haiti, irá completar 22 anos. Diante de 12 mil espectadores, no acanhado Estádio Sylvio Cator, a Seleção Brasileira enfrentou o time da casa e goleou por 6 a 0. Mas o placar foi o que menos importou. O significado daquele jogo estava e segue fora do campo.

Apontado como " A terra mais fértil do Caribe", o Haiti jamais teve o crescimento esperado. Afinal, assim como todos os países das Américas foi explorado e depois deixado para trás. Eu estava em Porto Príncipe naquele 18 de agosto de 2004. E o que vi jamais sairá da minha retina.

Em uma de suas tantas crises políticas, o Haiti teve o presidente Jean-Baptiste Aristide, deposto em fevereiro daquele ano. Ele que era um padre católico que chegou ao poder prometendo cuidar do sofrido povo haitiano, que atravessou toda sua história sendo explorado e ocupado por diversas nações, como Espanha, França, Estados Unidos e com diversos episódios sangrentos, com massacres perpetrados por ditadores, opositores aos governos e por gangues locais que até hoje disputam o poder.

Pois naquele momento, o Brasil comandava a Força de Paz da ONU em território haitiano e o presidente Lula, no segundo ano de seu primeiro mandato, foi decisivo para a realização de um jogo de futebol, que pararia a guerra. Era o chamado “Jogo da Paz”.

A Seleção Brasileira, com astros como Roberto Carlos, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho não se dirigiu ao Haiti e foi para o outro lado da Ilha de Hispaniola, que compartilha com a República Dominicana. E foi de lá que partiu um voo fretado, no domingo, 15 de agosto. Além de jogadores e integrantes da delegação, estavam alguns jornalistas. Eu, então repórter da Rádio Guaíba, estava nesse grupo.

Em Santo Domingo, um hotel cinco estrelas separado do Mar do Caribe apenas por uma rua, a equipe de Carlos Alberto Parreira se instalou e fez sua preparação na cidade. Aqui, um fato curioso. Dirigentes locais venderam o treinamento da terça-feira como se fosse um amistoso. O estádio Juan Pablo Duarte, hoje chamado Félix Sánchez, em homenagem ao bicampeão olímpico dos 400 metros com barreiras, recebeu quase lotação máxima. E quando os presentes viram que não haveria jogo, uma revolta se instaurou e alguns tumultos foram registrados. Afinal todos pagaram US$ 4 (cerca de R$ 12 à época).

No dia seguinte, deixamos a República Dominicana e nos dirigimos ao Haiti. O mesmo avião que nos trouxe do Brasil nos levou para Porto Príncipe. No voo, muita expectativa sobre o que encontraríamos ao pousar. Do alto, o que vi não foi uma terra fértil, mas um solo devastado e sem um sinal sequer de verde. Era como se nada existisse lá embaixo.

O desembarque foi na pista e sem a tradicional entrada no país com carimbo no passaporte. Ganhamos um papel que atestava nossa chegada ao território haitiano. Muitas pessoas estavam na pista, entre autoridades, curiosos e uma esmagadora maioria de homens do Exército brasileiro, que seriam os responsáveis pela segurança da delegação.

Assim que pisei o solo haitiano lembro de ter tirado uma foto apenas, ainda na pista do aeroporto. E rapidamente saí em busca do soldado Marcelo, um gaúcho que estava na Missão da Minustah e que havia conseguido um telefone celular local para que eu utilizasse. A tecnologia ainda não era tão avançada com hoje, ainda mais em uma país em guerra.

Com o precioso celular na mão era ligar para o Brasil e fazer o primeiro contato antes de subir em um dos veículos que fizeram o famoso trajeto de 15 quilômetros do aeroporto Toussaint Louverture, revolucionário negro apontado por diversos historiadores como um dos maiores estrategistas de seu tempo, superado apenas por Napoleão Bonaparte, até o local da partida.

A primeira orientação recebida foi para que eu e o grupo de jornalistas, assim como o árbitro Paulo César de Oliveira nos dirigíssemos para um dos caminhões do Exército que seguiram o trajeto logo atrás dos Urutus, que levariam os jogadores.

O sol era escaldante e a temperatura ultrapassava 40ºC. Chegamos ao estádio depois de duas horas e cercados por mais de um milhão de haitianos que foram às ruas. A pobreza, a miséria mais do que impressionavam e, ao fechar os olhos ainda lembro de cenas que fogem ao que costumamos comparar com dignidade. Chorei em diversos momentos, assim como vários de meus colegas de comboio. E só de lembrar ainda fico com os olhos marejados.

Carinho foi o que mais ganhamos dos haitianos, mesmo que não fossemos o centro das atenções. Em tese, os jogadores brasileiros eram a atração. Mas a necessidade, seja qual ela for, era tamanha, que um simples aceno de qualquer pessoa que estava em um dos veículos fortemente escoltados pelo Exército brasileiro, era retribuído com gritos, sorrisos e acenos. Sem dúvida é o momento mais marcante da minha trajetória profissional de mais de três décadas, que inclui visitas a diversos países e em vários pontos do mundo.

O jogo começou precisamente às 16 horas, 45 minutos e 30 segundos. Tenho isso escrito até hoje no caderno ofertado pelos organizadores, que guardo com anotações da partida, do Haiti e daquele 18 de agosto que jamais irá se apagar da minha memória. O resultado de campo pouco importou. São apenas números para uma estatística.

Mas o que esse jogo resultou é algo que até hoje me pergunto. A Paz não ocorreu. A missão brasileira não está mais lá. As gangues seguem em conflito e o Haiti que eu vi, com 80% de miseráveis e 50% de analfabetos, de acordo com números da época, parece longe de ser a “Terra mais fértil do Caribe”. Para que e para quem serviu essa partida?

Talvez seja esse o significado de uma crença vodu, religião oficializada no país em 2003, e que mistura crenças da África Ocidental com o catolicismo e tradições indígenas: “Aquilo que você vê, não é o que você pensa que vê”.