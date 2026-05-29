André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

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Vitória sobre Djokovic coloca João Fonseca em novo patamar no esporte mundial

Brasileiro venceu Novak Djokovic após 4h50 de partida, revertendo dois sets abaixo pela segunda vez seguida.

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