Governo do Estado e Federação Gaúcha de Ginástica assinam Termo de Colaboração para gestão de ginásio no CETE

André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

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