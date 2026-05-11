Governo do Estado e Federação Gaúcha de Ginástica assinam Termo de Colaboração para gestão de ginásio no CETE

Da esquerda: Gustavo Torres, Bruno Ortiz, Joel Maraschin, José Luiz Luz e Rafael Astrada. André Silva / Agencia RBS

E chegou ao fim nesta segunda-feira (11) um imbróglio que não teve vencedores, apenas desgaste.

Finalmente foi assinado o Termo de Colaboração entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e a Federação de Ginástica Artística, Rítmica, Trampolim, Aeróbica e Acrobática do Rio Grande do Sul (FGRS) para a gestão do ginásio localizado no Centro Estadual de Treinamento Esportivo (CETE).

A questão chega ao fim após cinco meses de impasse, com falta de comunicação adequada misturada com intransigência. A primeira notícia sobre o caso, afinal, foi publicada com exclusividade aqui na coluna — com o título: "A ginástica do Rio Grande do Sul pede socorro" — ainda em 9 de janeiro.

Foi o início do debate sobre uma decisão que mais parecia birra do que cumprimento de regras, e que hoje tem um final feliz para a comunidade da ginástica e para todas as crianças que são e virão a ser atendidas pelo projeto lá existente.

E aqui quero dar alguns nomes, como José Luiz Luz, novo presidente da FGRS; Adriana Alves, sua vice e eterna treinadora e reveladora de talentos; de Rafael Astrada, gerente administrativo; e de Gustavo Torres, diretor administrativo da entidade, que travaram uma incansável batalha para que a federação não parasse nesse tempo, assim como Joel Maraschin, novo secretário de esporte, e o diretor geral Bruno Ortiz, que aceleraram o processo para que tudo se encaminhasse da melhor forma.

Nesta manhã de segunda (11), na sede da secretaria, uma conversa selou o acordo, assim como as devidas assinaturas do Termo de Colaboração. O acordo garante um investimento anual de R$ 300 mil, por dois anos, podendo chegar a R$ 1,2 milhão, já que existe a possibilidade de renovação por um período de mais dois anos.

Muitas lições ficam deste processo, especialmente a da boa comunicação, que, neste caso, infelizmente não ocorreu num primeiro momento, sabe-se lá por quais razões ou circunstâncias.