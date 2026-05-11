André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Reflexão
Opinião

Críticas de João Fonseca à postura da torcida brasileira evidenciam a limitada cultura esportiva no país

A derrota do tenista de 19 anos em Roma reacendeu debates sobre comportamento da torcida e cultura esportiva fora do futebol.

André Silva

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