Críticas de João Fonseca à postura da torcida brasileira evidenciam a limitada cultura esportiva no país

João Fonseca afirmou que tênis exige respeito e limites dos torcedores. Fotojump / Divulgação

O brasileiro não sabe torcer. E não falo apenas do torcedor que vai aos estádios de futebol, hoje transformados em arenas, ou a ginásios, quadras de tênis, piscinas de natação ou seja lá qualquer espaço destinado a um evento esportivo. O brasileiro sabe apenas vencer. E a culpa é do futebol.

A cultura esportiva do Brasil é nula. E apesar dos esforços de muitas pessoas e da grande comunidade de todas as outras modalidades, que não o outrora melhor futebol do mundo, será difícil modificá-la.

É por isso que se ouve e se lê questionamentos a João Fonseca, que aos 19 anos é apontado pelos especialistas do mundo do tênis como um grande jogador e de muito futuro, mas que para boa parte dos torcedores e da imprensa esportiva, que está acostumada a lidar com futebol em 99% de seus espaços não tem essa capacidade.

A recente derrota no Masters de Roma foi mais um capítulo. Questionamentos à metodologia de treinamento ao aspecto mental do tenista surgiram na mesma velocidade que frases como "ele não é tudo isso", "vocês se precipitaram com ele".

Mas tem uma frase, destas tantas críticas, que me chama atenção: "Ele não passará do top 30". Isso é muito curioso. Será que alguém acha ruim ser um dos 30 melhores do mundo na sua profissão? Pra começar quem expõe esse pensamento, no mínimo deve ser um dos 29 melhores no seu ofício, para desmerecer esse resultado.

E como disse, brasileiro não sabe torcer em algo que não seja futebol. Não só por esse desconhecimento do mundo esportivo, mas também pelo comportamento exibido nos jogos de Fonseca, como aconteceu em Roma, quando a partida foi interrompida diversas vezes por "mau comportamento do público", que inclusive gerou críticas do próprio tenista em corajosa entrevista à ESPN.

"A torcida brasileira pensa que é um jogo de futebol, mas não é. Adoro a torcida, mas tem que ter um pouco de limite e respeito. Não atrapalha só o adversário, mas me atrapalha também", afirmou.

Ele tem razão completa, mas infelizmente isso não vai mudar. Para o torcedor brasileiro gritar, atrapalhar o adversário, exigir raça, troca de treinador e que mais for é entender de esporte.