A marca de Messi, que Neymar, Weverton e cinco brasileiros podem atingir na Copa do Mundo

Neymar e Weverton na decisão olímpica de 2016. ODD ANDERSEN / AFP

A lista dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, para a Copa do Mundo, tem sete jogadores que podem atingir um feito que apenas 14 atletas possuem na história do futebol: um título mundial de seleções e uma medalha de ouro olímpica.

Os Jogos Olímpicos tiveram o primeiro torneio de seleções em 1900, em Paris, e a Grã-Bretanha levou a medalha dourada. A primeira Copa aconteceria trinta anos depois e o anfitrião Uruguai ergueu a taça, confirmando a supremacia atingida com as medalhas de ouro em 1924 (Paris) e 1928 (Amsterdã), conquistas que deram à equipe o apelido de "Celeste Olímpica".

Cinco jogadores uruguaios estavam no bicampeonato olímpico e também foram campeões do mundo em 1930. São eles: José Andrade, Pedro Cea, Santos Urdinarán, Héctor Scarone e o capitão José Nasazzi. Outros três, Álvaro Gestido, Héctor Castro e Lorenzo Fernández estiveram nos jogos em território holandês e na primeira Copa.

Quatro italianos se uniriam à lista uruguaia, com o ouro olímpico em Berlim-1936 e o título mundial de 1938, na França. Sergio Bertoni, Alfredo Foni, Ugo Locatelli e Pietro Rava estiveram presentes nas duas competições.

O feito só seria repetido em 2022, no Catar, pelos dois principais jogadores na campanha do tricampeonato da Argentina. Ángel Di María, autor do gol do ouro olímpico em Pequim em 2008 e do segundo gol na final da Copa do Catar, e Lionel Messi estiveram em campo nas duas conquistas.

Quem pode repetir o feito?

Matheus Cunha marcou na final olímpica em Tóquio. VINCENZO PINTO / AFP

Os sete brasileiros que podem entrar para o grupo de 14 campeões olímpicos e da Copa do Mundo tem quatro remanescentes dos Jogos Rio 2016, dois deles decisivos: Neymar, que fez um gol de falta na final contra a Alemanha, e o goleiro Weverton, que defendeu a cobrança de Nils Petersen na disputa por pênaltis vencida pela Seleção e que teve o camisa 10 do Santos como autor do gol que valeu o ouro.

Além deles, o zagueiro Marquinhos e o lateral-esquerdo Douglas Santos estiveram em campo no Maracanã, sendo que o jogador do PSG bateu o segundo pênalti.

Cinco anos depois, nos Jogos de Tóquio, o Brasil conquistou o bicampeonato olímpico derrotando a Espanha, na prorrogação. Matheus Cunha fez o primeiro gol do jogo, enquanto Bruno Guimarães foi titular e Gabriel Martinelli atuou durante a campanha.