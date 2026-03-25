O grito de socorro ao esporte gaúcho veio de uma adolescente de 16 anos

Maria Lúcia comemora ouro no Pan Júnior de 2025. Ana Patricia / COB

Terceira colocada no skate street feminino, da etapa gaúcha do STU National, a gaúcha Maria Lúcia fez um desabafo, no sábado (21), em entrevista ao repórter João Praetzel, na Rádio Gaúcha.

A canoense de 16 anos, que em maio de 2024 teve a casa atingida pela enchente e precisou ser resgatada, junto com seus dois irmãos, dentro de uma caixa d'água, pediu maior incentivo à modalidade e ao esporte no Rio Grande do Sul.

— Que incentivem mais o skate. Porque não adianta ter só uma pista de skate e deu. É preciso incentivar mais os atletas, as crianças, a praticar esporte. Porque é muito fácil criar uma pista e surgem do nada os atletas — disse a medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior em 2025.

A fala surgiu como um grito de socorro de quem sabe que para seguir em alto nível não basta talento. A própria Maria Lúcia sabe dos esforços necessários para se manter e participar de competições, como realizar rifas, por exemplo.

Ouvindo a entrevista da adolescente de 16 anos, no programa Show de Bola, lembrei de diversas histórias que ouvi de pais de atletas, de treinadores, que também buscam incentivo (leia-se patrocínio).

Não são raros os casos de atletas que desistem do sonho de seguir no esporte, independente da modalidade, por não terem como competir por clubes gaúchos. A dificuldade é cada vez maior e por vezes ceifa promissoras carreiras.

— Muitos quando começam a evoluir vão embora pra outros lugares porque o Estado não apoia. Aqui, o Estado do Rio Grande do Sul não é de apoiar os atletas. Isso é difícil para quem é daqui. Muita gente que conheço, que era aqui do Rio Grande do Sul foi pra outros estados porque não tinha o incentivo e o apoio aqui — continuou Maria Lúcia.

Os clubes sofrem com essa falta de incentivo (patrocínio) e trabalhos como da Sogipa, Grêmio Náutico União, Recreio da Juventude, Veleiros do Sul, Brilhante, Juventus de Teutônia e tantos outros não citados é admirável e merece o maior aplauso possível.

Mas essas entidades tem seus limites, assim como os programa de incentivo, como leis que beneficiam alguns atletas. Para se ter ideia, o que muitos atletas, clubes ou projetos recebem através desses programas não equivale a 10% da rescisão salarial de treinadores demitidos ou jogadores que não deram certo na dupla Gre-Nal.