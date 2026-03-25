André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Reflexão
Opinião

O grito de socorro ao esporte gaúcho veio de uma adolescente de 16 anos

Maria Lúcia, medalhista pan-americana júnior, destaca falta de apoio e incentivos para atletas no Rio Grande do Sul.

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS