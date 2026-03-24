André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Sentimento
Opinião

Lucas Pinheiro Braathen e o orgulho de ser brasileiro

Esquiador nascido na Noruega e filho de mãe brasileira, conquistou dois títulos pelo país no esqui alpino

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS