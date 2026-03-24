Lucas Pinheiro Braathen e o orgulho de ser brasileiro

Lucas e sua medalha de ouro olímpica. Rafael Bello / COB/Divulgação

Ele não nasceu no Brasil, mas sim na gelada Oslo, na Noruega. Porém, tem sangue brasileiro. Sua mãe é a paulista Alessandra Pinheiro de Castro e seu pai, o norueguês Bjørn Braathen.

Os pais se conheceram em um voo entre São Paulo e Miami e o chamado "amor à primeira vista" virou casamento e dele nasceu Lucas, em abril de 2000.

A improvável mistura de culturas acabou moldando o atleta e o cidadão. Desde a infância, quando o pequeno Lucas viajava com frequência para a terra natal da mãe, onde passava longas horas jogando futebol com os primos, em Campinas, cidade dos avós maternos Alberto e Márcia, onde o gosto pelo pão de queijo, guaraná, música e a brasilidade foram sendo cultivados.

E foi na cidade localizada a 92 km de São Paulo que ele se tornou fã de Ronaldinho Gaúcho e torcedor do São Paulo. Quando retornava para a Europa, seguia jogando futebol, mas o rigoroso inverno e a neve o levaram para o esqui, incentivado pelo pai.

Lucas cresceu e se tornou um dos expoentes da Noruega na modalidade, ao lado do grande amigo Atle Lie McGrath, que é apenas dois dias mais novo que ele.

Os títulos vieram pelo país de nascimento, o mais importante deles o Globo de Cristal, troféu ofertado ao campeão do circuito da Copa do Mundo, da temporada 2022-2023 no Slalom, uma das disciplinas do Esqui Alpino.

Lucas e o Globo de Cristal da temporada 2025-2026. CORNELIUS POPPE / AFP

Mas alguns contratempos e desentendimentos com a federação local levaram Lucas Pinheiro a parar de competir pela Noruega e anunciar o final da carreira.

Foi então que surgiu a ideia de competir pelo Brasil. Como um bom brasileiro, Lucas resolveu aceitar o desafio e em pouco tempo passou a colecionar pódios e vitórias, até o ouro olímpico em fevereiro deste ano. E nesta terça-feira (24), o segundo Globo de Cristal da carreira, ambos no Slalom Gigante.

Orgulho nacional

Na entrevista, após vencer a Copa do Mundo em Lillehammer, na Noruega, por ironia do destino, Lucas encerrou com um obrigado em português e fez questão de falar sobre o orgulho de olhar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio e de como quer seguir inspirando pessoas, especialmente jovens.