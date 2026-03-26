André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Los Angeles 2028
Opinião

A nova regra do COI é para proteger atletas femininas ou para atender leis preconceituosas de Donald Trump?

Decisão do COI obriga testes cromossômicos para atletas femininas em Los Angeles-2028, retomando critérios abandonados desde 2000.

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