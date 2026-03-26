A nova regra do COI é para proteger atletas femininas ou para atender leis preconceituosas de Donald Trump?

COI mudou regra visando Jogos nos EUA. COI / Divulgação

O tema é mais que polêmico. A decisão anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), de que a participação nas provas femininas dos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 está condicionada à realização de testes cromossômicos, reacende um debate que já tinha sido superado pela própria entidade.

Se, entre os Jogos da Cidade do México-1968 e Sydney-2000, o COI exigia "testes de verificação de feminilidade", alguns deles extremamente constrangedores, como forçar as atletas a ficarem nuas e serem "examinadas" por médicos, que iriam aprová-las e lhes dar um documento que ficou conhecido como "carteira rosa", uma evolução eliminou estes exames e permitiu que os testes fossem através de saliva ou sangue, mas ainda com exigências como critério hormonal e cirurgia de redesignação e mudança de gênero em todos os documentos oficiais.

Apesar de protestos e casos constrangedores, a participação de mulheres trans ou pessoas intersexo passou a ser admitida nos eventos regidos pelo COI, mesmo que as federações internacionais tivessem a liberdade de determinar o procedimento de cada exame.

E, se você não sabe o que é uma pessoa intersexo, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) definiu pessoas intersexo como aquelas que “nascem com características sexuais que não se encaixam nas definições tipicamente disponíveis para corpos masculinos ou femininos, podendo incluir características da anatomia sexual, órgãos reprodutivos, padrões hormonais e/ou cromossômicos”.

Pois bem, apesar de uma evolução lenta e de casos polêmicos, como a participação da boxeadora argelina Imane Khelif, ouro olímpico em Paris, após polêmica que por detalhe não a excluiu dos Jogos — como já havia ocorrido com a sul-africana Caster Semenya, que, depois de ser campeã olímpica e mundial, viu seu direito de competir cassado por mudanças nas regras da federação internacional de atletismo —, decisões favoráveis e inclusivas foram prevalecendo.

Porém, um grupo de trabalho de proteção da categoria feminina do COI resolveu mudar essas decisões e evoluções e recomendou o retorno dos testes genéticos para o ciclo Los Angeles 2028.

Coincidentemente, esta decisão chega em um momento em que as principais entidades esportivas se curvam aos desmandos de Donald Trump, presidente dos EUA, que em 2025 assinou o documento "mantendo os homens fora dos esportes ⁠femininos", que por consequência proibiu atletas transgêneros de competir em eventos escolares, universitários e profissionais na categoria feminina no país.

Nesta cerimônia, o dirigente estadunidense ainda afirmou que "não permitiria que atletas transgêneros competissem nos ​Jogos de Los Angeles".

Pois bem, coincidência ou não, o mesmo COI, que em 2024 defendeu Imane Khelefi, agora muda de opinião e regride tudo que havia sido construído visando a equidade.

Assim como a FIFA se curva a Trump e deixa o Irã ameaçado de não participar da Copa do Mundo, assim como torcedores de países que "não são bem-vindos no território dos EUA", o COI parece caminhar para a mesma direção.

E, nesse caso do teste de feminilidade, a cereja do bolo é que o Comitê Olímpico Internacional é presidido por uma mulher, pela primeira vez na história.