As lições do Rio Open

Um grande evento sempre deixa aprendizados. E a edição 2026 do Rio Open trouxe diversos ensinamentos para organizadores, jogadores, torcedores, jornalistas , para a toda poderosa ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, e para o Rio Grande do Sul.
A organização viu que apesar de todo o investimento é necessário ter uma chave mais atrativa para o público, especialmente para um torneio que já contou com Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Mais estrelas poderiam até mesmo aliviar a pressão em João Fonseca.
No caso de jogadores, como Fonseca, é necessário saber como disse Andre Agassi, que ele tem que conviver com suas expectativas e não com as que lhe são atribuídas.
Para torcedores e jornalistas, a lição é que não se pode colocar um fardo tão grande nos ombros de Fonseca, que tem apenas 19 anos e não é um novo Guga Kuerten, que empresta seu nome à quadra central do Jockey Club Brasileiro.
Fonseca é cobrado pelos resultados e ainda é responsável por ser o grande chamariz para patrocinadores. No momento, o sucesso do torneio depende muito de sua presença, que garante sempre quadras lotadas e grande presença de público.
A ATP, por sua vez, tem que ter o entendimento que apesar de movimentar milhões de dólares, o tênis, como todo esporte vai além das cifras e simplesmente cogitar em encerrar a gira sul-americana de saibro (piso do torneio) é algo que depõe contra.
É necessário achar alternativas para que Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago tenham competições atrativas e uma organização do calendário é obrigação da associação, mesmo que as mudanças já cogitadas a partir de 2028 caminhem em outra direção e apontem em mudança de datas e piso, ao menos do Rio Open.
O público sul-americano merece ter o tênis e ver grandes jogadores. Afinal, o esporte não pode se resumir aos milhões de países como a Arábia Saudita.
E para nós, gaúchos, fica o ensinamento de que estamos bem distantes de sermos um local que atrai grandes eventos, não por nossa localização geográfica, mas pela falta de investimentos, que ficam apenas concentrados na rivalidade Gre-Nal e que distribui migalhas para os demais esportes.