As lições do Rio Open

Grande público se fez presente no Rio Open. Fotojump / Divulgação/Rio Open

Um grande evento sempre deixa aprendizados. E a edição 2026 do Rio Open trouxe diversos ensinamentos para organizadores, jogadores, torcedores, jornalistas , para a toda poderosa ATP, a Associação dos Tenistas Profissionais, e para o Rio Grande do Sul.

A organização viu que apesar de todo o investimento é necessário ter uma chave mais atrativa para o público, especialmente para um torneio que já contou com Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. Mais estrelas poderiam até mesmo aliviar a pressão em João Fonseca.

No caso de jogadores, como Fonseca, é necessário saber como disse Andre Agassi, que ele tem que conviver com suas expectativas e não com as que lhe são atribuídas.

Para torcedores e jornalistas, a lição é que não se pode colocar um fardo tão grande nos ombros de Fonseca, que tem apenas 19 anos e não é um novo Guga Kuerten, que empresta seu nome à quadra central do Jockey Club Brasileiro.

Fonseca é cobrado pelos resultados e ainda é responsável por ser o grande chamariz para patrocinadores. No momento, o sucesso do torneio depende muito de sua presença, que garante sempre quadras lotadas e grande presença de público.

A ATP, por sua vez, tem que ter o entendimento que apesar de movimentar milhões de dólares, o tênis, como todo esporte vai além das cifras e simplesmente cogitar em encerrar a gira sul-americana de saibro (piso do torneio) é algo que depõe contra.

É necessário achar alternativas para que Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago tenham competições atrativas e uma organização do calendário é obrigação da associação, mesmo que as mudanças já cogitadas a partir de 2028 caminhem em outra direção e apontem em mudança de datas e piso, ao menos do Rio Open.

O público sul-americano merece ter o tênis e ver grandes jogadores. Afinal, o esporte não pode se resumir aos milhões de países como a Arábia Saudita.