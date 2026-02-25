André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Mobilização
Notícia

Clubes e entidades esportivas protestam contra mudanças em tributação federal

Movimento lançado por clubes busca evitar aumento de impostos, previsto na Lei Complementar nº 214/2025

André Silva

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS