Clubes e entidades esportivas protestam contra mudanças em tributação federal

Ler resumo

Atletas e dirigentes tiveram encontro com ministro André Fufuca. Ronaldo Caldas / Divulgação/MEsp

Após reunião, em São Paulo, há duas semanas, o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) e a Confederação Nacional de Clubes (Fenaclubes) lançaram um movimento chamado #LUTONOESPORTE.

O movimento, segundo clubes e entidades, visa enfrentar os impactos provocados pela Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta dispositivos da Reforma Tributária e altera o regime de tributação das entidades sem fins lucrativos, atingindo diretamente clubes sociais e esportivos responsáveis por programas de iniciação, formação, alto rendimento, inclusão social e promoção da saúde.

Todos, ao mesmo tempo, lançaram notas com a hashtag que identifica o protesto e a causa.

Segundo o CBC e a Fenaclubes, "as mudanças tributárias, já em vigor, impõem uma carga incompatível com a realidade de clubes e organizações esportivas que não distribuem lucros e reinvestem integralmente seus recursos em atletas, infraestrutura e projetos sociais e culturais".

Após o ato, as duas entidades divulgaram nota conjunta na qual afirmaram que "a tributação excessiva encerra milhares de iniciativas que hoje atendem crianças, adolescentes, pessoas com deficiência e atletas em todas as regiões do Brasil. O esporte está em risco e em luto".

Reuniões em Brasília

Presidente do COB participou de reuniões em Brasília. Wagner Araújo / Divulgação/COB

Na terça-feira (24), com o apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB), CBCe Fenaclubes comparecerem à Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília, para "defender, de forma pacífica e firme, a sobrevivência do esporte nacional executado pelas entidades esportivas sem fins lucrativos".

O COB afirmou que "a agenda reafirmou que o Movimento Olímpico brasileiro segue forte, unido e presente na Capital Federal no debate de pautas de interesse do setor. Um dos grandes efeitos da visita foi a sensibilização de parlamentares e importantes atores do Poder Executivo acerca da importância da derrubada do veto à isenção de tributos sobre a importação de equipamentos esportivos — medida considerada estratégica para ampliar o acesso a materiais de qualidade e impulsionar o desempenho de atletas e equipes".

Após as reuniões em Brasília, o Ministério da Fazenda e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil esclareceram que não haverá tributação sobre as organizações esportivas sem fins lucrativos em decorrência da Lei Complementar nº 214/2025.

A Receita esclareceu que o setor continua contando com isenção, assegurada por normas legais e infralegais. O órgão destacou ainda que, em complemento à nova legislação, foi publicada a Instrução Normativa nº 2.307, de 20 de fevereiro de 2026, com orientações sobre a aplicação das regras.