A dura derrota de João Fonseca no Rio Open

Fonseca ainda tem um longo caminho a trilhar Fotojump / Rio Open/Divulgação

Nas duas últimas temporadas, João Fonseca jogou o Rio Open como favorito e com um enorme peso de ser um novo Guga Kuerten, de ser um precoce ídolo na fase final da adolescência.

Em 2025, a derrota para o francês Alexandre Müller foi surpreendente e doída, mas o prestígio alcançado pelo jovem tenista carioca, dias antes, ao vencer seu primeiro torneio, o ATP de Buenos Aires, aparentemente ajudou a esconder a frustração do público que estava começando a aprender a desfrutar de seu enorme talento.

Os meses se passaram e Fonseca ganhou mais um torneio, arrastou torcedores com ele a ponto do perfil oficial do Aberto da França descrever sua chegada a Roland Garros, como se fosse um Beatle: "todos os ingredientes (da Beatlemania) estavam lá. Fãs histéricos. Delírio inesgotável. Fervor religioso" dizia o texto escrito pelo repórter Chris Oddo.

A nova temporada chegou e com os aprendizados adquiridos, naquele que foi o primeiro ano do brasileiro e seu staff no duro circuito profissional, ainda seguem sendo assimilados. Mas os "alunos" não podem ser apenas João e sua equipe, devemos ser todos nós.

Com 19 anos ninguém está formado e muitas oscilações são inerentes a idade. Se a energia sobra, a maturidade profissional ainda está longe de ser atingida.

Marcelo Melo, do auge de seus 42 anos de idade e 20 anos no circuito profissional, disse dias atrás que "ele ainda é um menino", acrescentando uma frase que considero fundamental. Ao se referir aos jogos de xadrez, entre eles, Melo disse: "ele não tem paciência, pessoas mais velhas tem mais paciência".

E ter essa paciência, saber respirar nos momentos de maior dificuldade, ver que o adversário está fazendo um jogo onde ele (Fonseca) está marcado é algo que poderá ajudá-lo a fugir de partidas como a contra o peruano Ignacio Buse, que declarou que: "Ele fez um jogo como nós esperávamos", numa clara referência ao que havia sido programado com sua comissão técnica para o enfrentamento na segunda rodada no Rio Open.

Ter essa paciência, fará João saber os momentos em que não precisa arriscar e quem sabe apenas devolver uma bola a mais poderá ser o instante em que o jogo vai pender para seu lado.