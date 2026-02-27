A absurda tentativa de uma vereadora de Londrina de proibir a participação de uma atleta trans na Copa Brasil de vôlei

André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Preconceito
Notícia

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