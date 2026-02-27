A absurda tentativa de uma vereadora de Londrina de proibir a participação de uma atleta trans na Copa Brasil de vôlei

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Tifanny foi a primeira trans campeã da Superliga. Wander Roberto / Inovafoto/CBV

Um dos esportes mais tradicionais e que arrasta multidões a cada grande competição, o vôlei está no centro de um polêmica, não por ele, mas pelo preconceito exercido no mais alto grau, se é que essa definição existe.

Nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026, a cidade de Londrina, no Paraná, deve receber as semifinais da Copa Brasil feminina, envolvendo os quatro principais times do país, os mineiros Minas Tênis Clube e Praia Clube, o carioca Sesc RJ-Flamengo e o paulista Osasco Voleibol Clube.

A Câmara Municipal de Londrina aprovou um requerimento que visa vetar a participação da ponteira Tifanny, do Osasco e que é transexual. A votação ocorreu em sessão marcada pelo regime de urgência e teve 14 votos favoráveis e três contrários.

O pedido foi feito pela vereadora Jéssica Ramos Moreno, a Jessicão (PP), que se baseia em uma Lei Municipal (nº 13.770/2024), de sua autoria, promulgada em abril de 2024, que proíbe a participação de atletas, em eventos esportivos na cidade, "cujo gênero seja identificado em contrariedade ao sexo biológico de nascimento."

Por esse entendimento da vereadora Jessicão, que foi a primeira parlamentar lésbica eleita no município, Tifanny não poderá estar em quadra. Aliás, a lei ainda proíbe pessoas que se assumam como "gay, lésbica, bissexual" e até "cisgênero".

Em sua página na Câmara Municipal de Londrina, a vereadora de 33 anos é descrita da seguinte forma: "Fiel às bandeiras da direita, suas ações e pautas seguem a linha conservadora do governo Bolsonaro".

Tifanny atua nas competições nacionais há uma década e a Confederação Brasileira de Voleibol já se manifestou sobre o caso: "A CBV está adotando todas as medidas legais cabíveis para garantir a participação de atletas legalmente inscritos na Copa Brasil. A jogadora Tifanny Abreu, do Osasco São Cristóvão Saúde, está elegível para a participação pelos critérios estabelecidos na política de elegibilidade de atletas trans da CBV". A entidade recorreu ao Supremo Tribunal Federal para que a atleta possa participar.

Polêmica à parte, a postura da vereadora é absolutamente nociva à sociedade, de um nível de preconceito extremo e que não é de utilidade alguma.

Tifanny treina em Londrina à espera do jogo. Rafael de Paula / Divulgação/Usina de Ideias/CBV

Se a nobre parlamentar da aprazível Londrina, cidade na qual passei agradáveis 35 dias em 2000, durante o Pré-Olímpico de futebol, não sabe ou faz questão de esquecer, sempre é bom lembrar que vivemos num país que, nos últimos 16 anos lidera o ranking em números globais de assassinatos contra trans e travestis.

Apartar pessoas do convívio social, por qualquer tipo de preconceito, é abominável e a própria vereadora, que se coloca como conservadora, deve ter sofrido preconceitos por sua opção sexual, mesmo que publicamente em entrevistas demonstre o contrário e se diga apenas "vítima por ser de direita".

O que está em jogo não é ser direita, centro ou esquerda. O que está em jogo é o direito a conviver em sociedade, o que parece estar longe dos propósitos da vereadora Jessicão.

A decisão ainda não foi tomada pelo STF. Mas caso Tifanny seja proibida de jogar, os clubes deveriam se recusar a participar do torneio em Londrina e a CBV definir outra cidade para abrigar a competição.



