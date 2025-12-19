Presidente do Comitê Olímpico do Paraguai fala sobre vitória na disputa pela sede do Pan de 2031: "Prêmio a um trabalho de vários anos"

Camilo Pérez López preside o Comitê Paraguaio desde 2011. Panam Sports / Divulgação

O Paraguai surpreendeu e derrotou o Brasil na briga para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Assunção venceu a candidatura conjunta do Rio de Janeiro e de Niterói e os paraguaios sediarão o principal evento esportivo das Américas pela primeira vez.

A vitória paraguaia foi construída também nos bastidores para que o país pudesse obter a maioria dos votos dos 41 países da Panam Sports.

— Não sediaremos o Pan 2031 e, antes de qualquer coisa, temos de parabenizar Assunção por sua vitória e pelo trabalho de anos. Tivemos poucos meses para trabalhar politicamente na campanha, e, mesmo assim, tivemos 24 votos contra 28 — avalia o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marco Laporta.

E Laporta tem razão. A vitória paraguaia tem um grande componente político e o grande responsável é Camilo Pérez López Moreira, um organizador esportivo paraguaio, que militou no tênis, atletismo, futebol, esqui aquático e rali, e que presidiu a Associação Paraguaia de Tênis. Desde 2011, dirige o Comitê Olímpico Paraguaio, além de ser presidente da Odesur (Organização Desportiva Sul-Americana), vice-presidente da Panam Sports e membro do Comitê Olímpico Internacional.

Em entrevista ao Gaúcha Olímpica, da Rádio Gaúcha, Camilo Pérez falou do orgulho pela escolha e dos próximos passos até 2031.

— Uma grande alegria por ganhar a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. É um prêmio a um trabalho que vínhamos fazendo há vários anos para ter a chance de ganhar essa votação. É um grande compromisso para todos nós e vamos seguir trabalhando muito para poder ter esses eventos.

Pan Júnior 2025 foi realizado em Assunção. Panam Sports / Divulgação

Aprendizado com a organização do Pan Júnior de 2025: o que ficou de legado e o que deve ser aprimorado

Foi uma experiência importantíssima (organizar) os Jogos Pan-Americanos Júnior, porque podemos demonstrar a todos que o Paraguai tem chances de sediar esse tipo de evento. Com certeza teremos de melhorar muita coisa para o Pan de 2031. Estamos conscientes que devemos aumentar a capacidade (de público) de algumas sedes. Vamos construir dois novos locais e em outros ampliar a capacidade. A Vila Pan-Americana já tem belo projeto e um lugar onde queremos que seja construída. Estamos esperançosos que em 2026 vamos começar algumas delas (obras) e não parar para ter sucesso nos Jogos Pan-Americanos de 2031.

Como foi a reação do público paraguaio após a escolha como sede do Pan de 2031?

Em 2022 organizamos os Jogos Sul-Americanos e, ali, o povo paraguaio compreendeu o que era sediar um megaevento multiesportivo no país. Foram mais de 400 mil pessoas acompanhando as competições e foi algo impressionante, espetacular. Após os Jogos Pan-Americanos Júnior (em 2025) fizemos uma pesquisa e 78% das pessoas entrevistadas disseram que gostariam que outros grandes eventos fossem realizados no Paraguai.

Assunção também está entre as três finalistas para sediar os Jogos Olímpicos da Juventude 2030, ao lado de Santiago (Chile) e Bangkok (Tailândia). Qual é a importância para o continente sul-americano ter duas cidades na disputa?

Para mim, como presidente da Odesur é um grande orgulho ter duas cidades disputando (a sede) dos Jogos Olímpicos da Juventude. Isso significa que estamos fazendo algumas coisas boas na América do Sul. Santiago é um produto do trabalho que eles fizeram no Pan-Americano de 2023 e agora teremos de ver qual dos dois (Chile e Paraguai) será escolhido. Costumo dizer que "o sol nasce para todos".

Camilo Pérez Lópe discursa em Assembleia Geral da Panam Sports. Panam Sports / Divulgação

Essa escolha é um indicativo de que a América do Sul poderá voltar a sediar os Jogos Olímpicos, já que o Brasil foi até hoje o único país do continente a receber o evento?

Já sabemos que Santiago figura como um dos países que quer sediar os Jogos de 2036. Seria ótimo que outro país (sul-americano) pudesse sediar os Jogos Olímpicos. Eu sei que não é fácil, mas o Chile seria um país interessante para ser essa sede.

Isso é prova do fortalecimento dos comitês olímpicos locais ?

Todos os países sul-americanos estão crescendo muito. É um belo momento para o esporte sul-americano. A Colômbia obteve excelentes resultados, o Equador conseguiu medalha olímpica (em Paris-2024), o Peru vai sediar os próximos Jogos Pan-Americanos (em 2027), o Paraguai e o Brasil que perdeu o Pan de 2031, mas que eu espero que procure outros Jogos também. A América do Sul está progredindo e isso é muito bom, porque os europeus evoluem rápido, assim como os asiáticos. Estamos crescendo, mas ainda quando damos um passo, eles dão dois. Então temos de ser (ainda) mais rápidos.

