Novo presidente da Sogipa projeta Jogos de Los Angeles: "Queremos ter a maior delegação da história"

Bervian tem 54 anos e é sócio do clube desde 2005. Renan Mattos / Agencia RBS

A Sogipa está sob nova direção. O advogado Marcelo Bervian, 54 anos, foi eleito no começo de dezembro como presidente do clube para o biênio 2025-2026.

Bervian e seu grupo representam uma espécie de renovação. Em entrevista ao Gaúcha Olímpica, da Rádio Gaúcha, ele disse acreditar que poderá ampliar a marca sogipana nos próximos anos.

— É um desafio muito grande. A marca da Sogipa é um patrimônio cultural e esportivo muito forte para o Estado do Rio Grande do Sul — afirma o novo presidente.

Quais projetos para o começo da gestão?

Estamos com alguns projetos, vendo como funciona o esporte de alto rendimento, mas tendo a consciência de que a Sogipa é realmente um clube formador de cidadãos, esportistas e atletas que possam representar o Estado e o clube.

Como serão tratados formação e rendimento, mesmo sendo projetos distintos?

O rendimento para nós é uma consequência. Quem procura a Sogipa se identifica com o clube, com a estrutura, que nós entendemos que precisa ser melhorada e entendemos que terá o momento para reorganizar as estruturas, áreas médicas, da área de psicologia esportiva, que já temos alguns projetos nesse sentido para que o cidadão venha pra cá e consiga entender que aqui (Sogipa) é um centro de formação de atletas e poder ir galgando seu espaço até chegar num alto rendimento.

Como atrair jovens? Projetos de captação, detecção de talentos serão trabalhados?

Temos um case de sucesso que é o judô. As pessoas nos procuram porque entendem que é um centro de treinamento de alto desenvolvimento. Atletas vem para a Sogipa porque entendem que estarão treinando com os melhores.

Danile Cargnin faz parte do time de judô da Sogipa, apontado como case de sucesso pelo novo presidente do clube. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Mas nós trabalhamos também em parceria com a Prefeitura. Nós temos algumas bolsas, onde o atleta escolhe onde ele quer treinar. Eu pedi que fosse feito um levantamento e o judô é o mais procurado. Tem (procura por) vôlei, atletismo. Mas acreditamos que esse projeto do judô possa trazer jovens pra cá, que possam treinar e evoluir.

Investimento. Como trabalhar para atrair mais recursos ?

Hoje nós contamos com Lei de Incentivo ao Esporte, que aumentou seu percentual. Eu digo que estar na presidência de um clube como a Sogipa é um serviço que prestamos, de forma voluntária, e não podemos atrapalhar os profissionais que trabalham aqui. Nós temos que achar meios para que eles possam desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Esse é o nosso objetivo.

Los Angeles 2028?

Eu acredito que existem muitos projetos e nós queremos na Olimpíada de Los Angeles (2028) ter a maior delegação (da história da Sogipa). Nós vamos fazer de tudo para ajudar a trazer esses recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte e de outros patrocínios que possam chegar. Queremos dar uma nova cara para a Sogipa, explorar a marca. A Sogipa é gigante. Queremos andar par e passo até chegar em Los Angeles com a nossa maior delegação.

Almir Junior é aposta para disputar os Jogos em 2028. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Estratégia visando o público interno?

O associado da Sogipa, durante todos esses (últimos) anos teve algumas dificuldades, mas se manteve resiliente, fiel ao clube. Todas as dívidas (da Sogipa) foram pagas pelo associado, que tem esse compromisso e nós temos que devolver um pouco para o associado, melhorar a estrutura e atrair mais sócios. Quanto mais sócios tivermos, mais condições de investir em outras áreas.

O nosso vice-presidente de esportes será o Jorge Teixeira, que foi o primeiro atleta do clube em uma Olimpíada (Seul-1988) e acreditamos que, com a experiência dele e com outras pessoas que vão trabalhar no patrimônio, infraestrutura, nós poderemos agregar ao associado mais valor para que ele possa ter mais lazer, praticar esportes.

Nossa gestão vai se pautar na transparência e com boas regras de governança MARCELO BERVIAN Novo presidente da Sogipa projeta como gestão irá atuar.

Verba do clube social x verba do alto rendimento ?

Nossa gestão vai se pautar na transparência e com boas regras de governança. As novas diretrizes do CBC (Comitês Brasileiro de Clubes) tem como um dos pilares, até por bonificações, (questões) voltadas à gestão do clube. Então vamos atuar nessa área. Já é da minha essência, como advogado, trabalhar regras de governança e transparência. E todo dinheiro do associado será investido para o associado.

O alto rendimento seguirá focado em leis de incentivo, patrocinadores particulares, empresas, pessoas físicas e isso nós vamos sempre deixar claro. Os números vão ser divulgados. Foi uma condição que nós colocamos como prioritária na gestão.

É possível ter equipes de rendimento como o judô?

É um sonho alto fazer isso. A gente sabe que é necessário muito investimento e hoje, nós vemos que esses esportes tem patrocínios bastante pesados (altos). Num primeiro momento nós vamos trabalhar mais a estrutura do clube como um todo, para poder ter uma base forte e então dar saltos maiores. Nós já tivemos exemplos aqui que foram bem sucedidos. Mas nesse momento vamos focar nos esportes que estão trazendo resultados.

Nós precisamos aumentar o número de sócios. Estamos trabalhando com uma meta para os dois próximos anos, para que isso possa evoluir e no futuro podemos pensar (em investimentos maiores). Nesse momento eu prefiro dizer que vamos dar uma atenção especial para o associado da Sogipa e sem ignorar a marcar e o modelo do alto rendimento, mas isso seria para o futuro.

Alguma parceria com algum clube pode ocorrer para ter equipes de rendimento?

É uma possibilidade tanto para o vôlei e o basquete. Estamos dispostos a trabalhar. Se for necessário será feito.