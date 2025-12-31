André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Que venha 2026
Opinião

Não é mais tempo de se pensar em investir no esporte olímpico a cada quatro anos 

Brasil consolida posição entre as principais potências olímpicas após temporada marcada por investimentos e resultados expressivos.

