As lições de Carlos Alcaraz para João Fonseca

João Fonseca e Carlos Alcaraz devem disputar muitos jogos nas próximas temporadas. TOMAS DINIZ SANTOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O jogo de exibição entre o brasileiro João Fonseca, grande sensação do circuito mundial de tênis em 2025, e o espanhol Carlos Alcaraz, que desde 2022 figura entre os cinco melhores do mundo, serviu como entretenimento e aprendizado.

É claro que nenhum dos dois jogadores atuou com 100% de suas armas. A partida teve dois sets e um super tie-break (melhor de 10 pontos), assim como na preliminar, em que os dois tenistas atuaram em um confronto de duplas mistas, também definido em um match tie-break.

Diferença de nível

O evento de pré-temporada, em um estádio de beisebol em Miami, teve cerca de 13 mil torcedores que viram uma variação de golpes e interação entre os Alcaraz, 22 anos, e Fonseca, 19.

Número 1 do mundo, o espanhol irá travar com o italiano Jannik Sinner, 24, uma batalha pelos principais títulos e pelo posto de líder do ranking em 2026. Os demais jogadores, incluindo o veterano Novak Djokovic, poderão ser ameaças pontuais nos grandes torneios.

E o jogo em Miami será lembrado como aprendizado pelo brasileiro. Foi seu primeiro confronto contra um jogador do tamanho de Carlos Alcaraz e, mesmo que ele tenha equilibrado, ficou visível que nos momentos em que a partida ficou "mais séria", o espanhol mostrou que Fonseca ainda tem muito caminho a percorrer.

João e Alcaraz antes da partida em Miami. TOMAS DINIZ SANTOS / Getty Images via AFP

No final do primeiro set, Alcaraz aumentou um pouco o ritmo e venceu. No segundo, entre jogadas de efeito, erros que um tenista de seu nível não comete e risadas dignas de um amistoso (foi, afinal, um jogo de exibição), o espanhol foi atropelado pelo carioca, ansioso por demonstrar seu nível.

E o desempate em melhor de 10 é a prova dessa diferença que ainda exista entre João Fonseca, hoje 24 do ranking, e Alcaraz, que já venceu seis torneios de Grand Slam. Mesmo perdendo por 5-0, ele "ligou o modo turbo" — como o próprio brasileiro definiu —, virou o marcador e assegurou a vitória.

Pode ter sido um "quase" no placar final, mas nos momentos em que o espanhol acelerou, afinal ninguém gosta de perder, Alcaraz mostrou ainda estar alguns degraus acima.

É óbvio que isso não significa que Fonseca não poderá chegar lá. Mas é uma lição de que o caminho a ser percorrido ainda é árduo.

Tempo e paciência

Só para lembrar: Guga Kuerten venceu Roland Garros, pela primeira vez, em 1997, quando era o 66º do mundo e só entrou no top 10 um mês depois. Mesmo assim, oscilou por dois anos entre um lugar entre o 8º e o 27º lugar.

A entrada definitiva de Guga entre os 10 primeiros veio em maio de 1999. E ele só atingiu o topo do mundo em dezembro de 2000.

Tempo e paciência serão necessários. Vitórias e derrotas acontecerão. Um tenista não é um clube de futebol obrigado a vencer toda semana e sofrer com cobranças de seus torcedores fieis ou de ocasião.