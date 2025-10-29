Tricampeão mundial de surfe, Gabriel Medina vira personagem infantil Medininha pelas mãos de ilustrador gaúcho

Gabriel Medina (D) com Everson Godinho, o criador de Medininha. Everson Godinho / Arquivo Pessoal

Se você tem mais de 30 anos, provavelmente ouviu falar ou teve contato com dois personagens que relembram grandes nomes do esporte brasileiro: Pelezinho, criado em 1976, e Senninha, surgido em 1994, ano em que o tricampeão da Fórmula 1 faleceu.

Agora, um novo personagem ligado ao esporte surge: Medininha, inspirado no tricampeão mundial e medalhista olímpico do surfe Gabriel Medina.

O lançamento do personagem ocorreu no sábado (25), em São Paulo. Medininha é uma criação do Godinho Estúdio, do gaúcho Everson Godinho.

Em conversa com a coluna, o publicitário e ilustrador há mais de 25 anos, 10 deles como integrante da equipe de Zero Hora, detalhou como surgiu o personagem.

— Nosso pequeno estúdio gaúcho foi o escolhido para fazer o desenvolvimento artístico e conceitual deste projeto do zero ao lançamento, criamos o ecossistema criativo que dá vida ao universo do personagem — ilustração da marca, animações, livro e produtos — tudo conectado pela mesma essência, o mesmo traço e a mesma história — disse Godinho em um primeiro contato.

Confira a entrevista

Como vocês foram contatados e de quem veio a ideia do personagem?

A Godinho Estúdio atua em projetos de diferentes naturezas: comerciais, artísticos, educativos e culturais. Nosso estúdio foi indicado por um cliente, escritor, para o qual fizemos capas de romances policiais. Fomos procurados inicialmente para desenvolver apenas o logo da marca Medininha, uma aproximação do atleta Gabriel Medina com o público infantil.

Medininha foi lançado no último dia 25. Everson Godinho / Divulgação

Durante o processo de criação, percebeu-se que havia espaço para algo maior — um universo visual e narrativo capaz de traduzir os valores e o espírito do atleta para crianças. Acabamos desenvolvendo, além da logo, ilustrações do livro, as animações do personagem para um filme em que o Gabriel interage com Medininha em desenho animado, a estampa para uma pranchinha infantil. Então, todo o ecossistema artístisco criativo em torno dele nasceu dentro do estúdio

E como foi o processo de criação? Em alguns vídeos o Gabriel Medina aparece pedalando, nadando, dando vida ao personagem...

Conduzimos integralmente o processo criativo, mergulhamos na busca pela essência do atleta e sua imagem perante o público, e só então partimos para modelar em traços o personagem, as linhas que revelam leveza infantil, as formas que sugerem coragem, as cores que carregam energia e carisma, tudo pensado especificamente da leitura do contexto do Gabriel. O personagem precisava ser criança, mas sem perder o brilho de herói que inspira e sensibiliza pais e filhos. Então ele nasceu, um personagem com o mesmo espírito de quem o originou.

Ele (Gabriel Medina) participou da elaboração, foi sendo consultado?

O resultado foi apresentado e aprovado diretamente pelo próprio Gabriel, consolidando a autoria do Godinho Estúdio na criação de Medininha. O Medina participou como fonte inspiradora.

Como a maioria das crianças brasileiras, Gabriel gostava de jogar bola, andar de bicicleta e brincar com os amigos e foi brincando que começou a surfar. Sua participação nos desenvolvimentos foi permanente nas aprovações dos trabalhos de acordo com as entregas, garantindo que o resultado final estivesse alinhado com sua expectativa e impacto com o público infantil.

Ilustrações foram feitas no estúdio em Porto Alegre e aprovadas por Medina. Everson Godinho / Divulgação

Gabriel, como fã de Ayrton Senna, vivenciou a importância de ídolos no imaginário de crianças e jovens. Tivemos plena liberdade na elaboração de nossas criações e acreditamos nesse novo universo permeado de consciência ambiental, valores da prática do esporte e muita diversão.

E agora o que você espera?