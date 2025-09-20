Em tempos nos quais o DF é sinônimo de vergonha, brasiliense Caio Bonfim é motivo de orgulho

Caio Bonfim é o brasileiro com mais medalhas em mundiais de atletismo. JEWEL SAMAD / AFP

Viver o esporte olímpico é algo que me faz refletir a cada dia sobre o quão enriquecedor pode ser.

Se existe algo que pode ser transformador em uma sociedade é o esporte. E ter exemplos, ídolos que façam jovens sonhar é imprescindível.

No Brasil, a cada período, surgem nomes com histórias distintas, a maior parte delas de superação. Afinal, estamos em um país onde o apoio ao esporte ainda está bem longe do ideal e leis de incentivo precisam de muito esforço para serem aprovadas, ao contrário de outras decisões que beneficiam alguns grupos e são tomadas na calada da noite.

E neste contexto de bons exemplos, o brasiliense Caio Bonfim é alguém que merece todos os aplausos e homenagens possíveis.

Filho de uma atleta campeã brasileira da modalidade por oito vezes, Caio colocou o Brasil no mapa mundial da marcha com suas conquistas, mas mesmo assim até hoje ainda treina em condições que não são as ideais.

O dono de quatro medalhas em mundiais e uma prata olímpica realiza parte dos treinamentos na pista de atletismo do Estádio Augustinho Lima, localizado em Sobradinho (DF), a cerca de 30km do centro de Brasília.

O piso está deteriorado e vários pontos da pista sequer contam com o revestimento, apesar de uma promessa feita pelo governo do Distrito Federal, após a prata de Caio em Paris, de que uma série de reformas seria feita no local.

Até o momento, apenas uma parcela das promessas foi cumprida na estrutura do estádio, mas a pista segue a mesma. E é nela que Caio Bonfim e outros atletas se preparam diariamente.

Os porquês dessa demora são os mais diversos, entre eles erro no edital de licitação. Enfim, algo muito Brasil, infelizmente. Afinal, estamos acostumados com falta de investimento em esporte que não seja o futebol, no qual muito se gasta e por vezes é esquecido de cumprir com os pagamentos.

Apesar de todos esses contratempos, Caio Bonfim é um fenômeno e um sinal de força e resistência. Ele, o pai João Sena, que foi treinador de sua mãe Gianetti Bonfim, são a prova de que é possível.

E é por isso que devemos sempre agradecer a atletas como ele, que surgem e iluminam o esporte brasileiro, nos dando alegrias e aquecendo e enchendo nossos corações de orgulho em tempos nos quais olhar para o Distrito Federal é sinônimo de vergonha.