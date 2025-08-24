Uma nova página da história do esporte brasileiro foi escrita

Brasil foi destaque como organizador e competidor no Mundial de Ginástica Rítmica. Wander Roberto / CBG / Divulgação

A expressão "Meninos, eu vi!", do radialista Juca Pirama, interpretado pelo ator Luiz Gustavo na novela "O Salvador da Pátria" pode ser muito bem usada pelo que vivi, aqui no Rio de Janeiro, durante toda a semana.

Pela primeira vez na história, o Brasil sediou um Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, privilégio até então de países europeus, asiáticos e da América do Norte. E a organização foi perfeita, assim como o alto nível de competição de todas as ginastas participantes.

E o Brasil sai fortalecido esportivamente e também no ambiente político do esporte, por mais uma vez ter recebido uma grande competição mundial, que teve o recorde de 76 países participantes.

Colaboração é uma expressão da ginástica rítmica. E isso se viu muito durante os dias de campeonato dentro e fora da quadra da Arena Carioca 1.

O público brasileiro lotou as arquibancadas e encantou os visitantes dos quatro cantos do mundo. Torceu para nossas atletas, vibrou a cada movimento e fez lembrar o Maracanã nos melhores momentos da seleção de futebol. Foi um show à parte.

Duas medalhas e posições de destaque: Brasil foi protagonista na competição. Ivan Carvalho / CBG / Divulgação

Mas quero falar de nossas atletas, que mostraram ser possível. Se duas décadas atrás o Brasil apenas participava, agora ele faz parte e é visto com o respeito devido, como me disse Barbara Domingos, que obteve um nono lugar geral, melhor resultado da história de uma brasileira na modalidade.

E olha que Babi, já foi finalista olímpica em Paris, além de já ter frequentado o pódio em etapas de Copa do Mundo.

Mas teve a Giovanna Santos, a Jojô. Dona de uma energia contagiante, ela foi capaz de emocionar e se emocionar com sua história de menina vinda de um projeto social no interior do Espírito Santo, que já brilhou na seleção de conjunto, foi para o individual, sentiu o gosto amargo de maus resultados e quase abandonou a modalidade. Mas que para nossa sorte e do esporte, segue firme e aqui no Rio foi finalista ao lado de Barbara, algo inédito para o Brasil.

E se não bastasse ainda fomos coroados com duas medalhas de prata com o conjunto. O que Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, com o trabalho das técnicas Camila Ferezin e Bruna Rosa fizeram foi algo espetacular.

Com atuações fantásticas superaram potências e escreveram os seus nomes e o do Brasil na história da ginástica rítmica. Embaladas por Evidências, música de Chitãozinho e Xororó, elas não só se tornaram medalhistas, mas passaram ao patamar de ídolos do esporte brasileiro.

E num país que carece de ídolos verdadeiros, nada melhor que exemplos de esportes que agregam ao invés de buscar a separação e ter o ódio como pano de fundo para ser torcedor.