André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Mundial de Ginástica Rítmica
Análise

Uma nova página da história do esporte brasileiro foi escrita

Brasil mostrou sucesso como sede, organizador e principalmente como competidor, marcando a trajetória da Ginástica Rítmica

André Silva

Esportes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS