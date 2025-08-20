André Silva

André Silva

Jornalista formado pela PUCRS. Repórter e narrador da Rádio Gaúcha. Já cobriu quatro Jogos Olímpicos, quatro Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e diversas competições em 29 anos de profissão.

Festa brasileira
Opinião

O Brasil já ganhou o Mundial de Ginástica Rítmica

Competição é sucesso de público e fez o presidente da Federação Internacional cair no samba

André Silva

Direto do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS