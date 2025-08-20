O Brasil já ganhou o Mundial de Ginástica Rítmica

A bandeira do Brasil na cerimônia de abertura do Mundial. Gaspar Nóbrega / Divulgação/CBG

O Brasil já é o maior vencedor da 41ª edição do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, que começou nesta quarta-feira (20), no Rio de Janeiro.

E o título chega mesmo sem uma medalha sequer ter sido entregue, afinal esta quarta foi reservada para as apresentações das ginastas em dois aparelhos, bola e arco.

Mas não é necessário esperar a sexta-feira (22), quando será conhecida a ginasta campeã do individual geral ou o domingo (24), quando serão definidas as vencedoras em cada um dos quatro aparelhos e dos conjuntos para se atribuir ao Brasil o título.

A competição tem todas as particularidades e peculiaridades de nosso país, a ponto de fazer o sisudo japonês Morinari Watanabe, presidente da Federação Internacional de Ginástica (FIG), ensaiar alguns passos de samba, logo após declarar o campeonato oficialmente aberto.

Presidente da FIG ensaiou passos de samba. Ivan Carvalho / Divulgação/CBG

Na cerimônia de abertura, além do samba de Watanabe enquanto a bateria da Viradouro se apresentava, o público deu show ao saudar todas as 76 delegações presentes e ao incentivar cada atleta que foi se apresentando ao longo do dia.

Claro, que a ovação maior ficou para as brasileiras Geovanna Santos e Bárbara Domingos, que receberam muitos aplausos, gritos de incentivo, em uma espécie de transe coletivo vivido por todos os presentes enquanto se apresentavam.

As duas atletas corresponderam dentro e fora de quadra, com apresentações de alto nível e sabendo retribuir o carinho recebido das arquibancadas, repletas de crianças, adolescentes e muitas famílias, que queriam apenas se divertir e aproveitar o momento.

