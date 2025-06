Gaúchas campeãs brasileiras de vela buscam apoio para disputar Mundial em Portugal

Fernanda Schramm (E) e Manoela Azevedo (D), campeãs brasileiras do 29er. Arquivo Pessoal

A vela é um dos esportes mais tradicionais do Rio Grande do Sul. E essa afirmação não é minha, mas de Torben Grael, dono de cinco medalhas olímpicas, em uma entrevista que fiz com ele em fevereiro.

— Os clubes aqui têm muita estrutura e dão muito apoio à vela. Sempre tivemos velejadores fortes aqui, nas classes pan-americanas e olímpicas —afirmou o ganhador de dois ouros e dois bronzes na classe Star e uma prata no Soling, que aos 64 anos é o head coach da equipe olímpica da vela brasileira

Apesar da tradição e da estrutura, que nos brindaram com nomes como Fernanda Oliveira, Ana Barbachan, George Nehm, Alexandre Paradeda, Boris Ostergren, Nelson Ilha, Samuel Albrecht e Gabriel Simões, apenas para citar alguns, o apoio e a visibilidade deixam a modalidade apartada dos grandes investimentos nos períodos em que não compreendem anos pré-olímpicos.

E esse investimento, no caso patrocínios, necessita chegar bem antes, para preparar os atletas, para das a eles condições de treinar e competir, porque o talento é algo nato, mas que pode ser aperfeiçoado com treinos, ainda mais em um esporte que exige muita precisão, como a vela.

Recentemente, noticiamos, aqui em Zero Hora e no programa Gaúcha Olímpica, na Rádio Gaúcha, que Uma Creixell, atleta do Veleiros do Sul, foi tema após vencer o Campeonato Europeu da classe Optimist, realizado na Turquia, igualando um feito de Fernanda Oliveira 30 anos atrás.

Mas assim como Uma, tantos outros jovens seguem enfrentando os desafios das águas no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo.

Campeãs em busca de patrocínio

Título brasileiro foi conquistado em Santa Catarina. Arquivo Pessoal

É o caso da dupla Manoela Azevedo e Fernanda Schramm, do Clube dos Jangadeiros, que se prepara para disputar o Campeonato Mundial da classe 29er, a categoria para jovens que serve de preparação para a 49er, classe onde o Brasil tem as bicampeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze.

Recentemente, Manoela e Fernanda venceram as categorias geral e feminina do Campeonato Brasileiro, sendo a primeira dupla feminina em 11 edições a se sagrar campeã entre todos os barcos.

Apoio para o Mundial

Nos últimos dias, tomei conhecimento que a dupla "Manufer", como elas se denominam em uma página de rede social, necessita de apoiadores para realizar o sonho de participar do Mundial, entre 1º e 8 de agosto, em Portugal.

Como apoiar

As meninas, familiares e amigos estão se virando e até mesmo uma rifa virtual será realizada para auxiliá-las. O vencedor receberá um iPhone15. Para participar é só clicar neste link e adquirir seu número.