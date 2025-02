O desabafo de Tifanny contra o preconceito e o triste ranking liderado pelo Brasil

Tifanny é pioneira no esporte brasileiro.

A conquista do tetracampeonato da Copa Brasil , pelo Osasco Vôlei , teve um significado muito especial para uma atleta. Tifanny Abreu, 40 anos, se tornou a primeira jogadora trans a jogar e a conquistar um título nacional em um dos esportes mais populares do Brasil.

E a vitória de Tifanny não é apenas dela, mas sim de toda uma comunidade, em um país que nos últimos 16 anos lidera o ranking com números globais de assassinatos contra trans e travestis .

Segundo os dados apresentados pela da Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), em janeiro, as vítimas em sua maioria são jovens, pretas, pobres e nordestinas . Enquanto a expectativa de vida dessa população é de apenas 35 anos .

Transfobia

A cena que mais chamou atenção durante a comemoração do quarto título de Osasco aconteceu durante a entrevista da meio de rede Valquíria à repórter Júlia Dotto, do Sportv.

— Vai ter mulher trans campeã sim ! Estamos vivendo muita transfobia no esporte. São muitas leis contra as mulheres trans. Então eu tenho que lutar diariamente para jogar. Eu tenho que lutar fora de quadra, eu tenho que lutar dentro de quadra. Mas é por isso aqui, por esses momentos, que estou lutando — disse Tifanny, que ao abraçar a colega de equipe fez esse desabafo.

As palavras de Tifanny incomodam muitas pessoas na sociedade brasileira, todas elas com pensamentos discriminatórios. Em um mundo de inclusão, é dever da sociedade pensar em todos. E no esporte é mais importante ainda ser inclusivo, mesmo que o pensamento predominantemente machista permeie gabinetes e vestiários.